Похудеть на 90 кг и мечтать об НБА. Разговор c баскетбольным тренером Эдуардом Раудом

Один из самых перспективных тренеров России — о работе в «Автодоре», трудностях молодых игроков, Обрадовиче, Родионове, Ведищеве и решении глобально изменить свой внешний вид.

С Эдуардом Раудом мы знакомы с 2017 года, когда молодой специалист отклонил несколько заманчивых предложений из Лиги ВТБ и поехал учиться. Сначала был в «Жальгирисе», а затем отправился за океан, где проходил стажировку в «Бруклине», «Юте», «Далласе», а также в командах G-Лиги: «Солт-Лейк-Сити Старз» и «Техас Лэджендс». После этого Рауд успел поработать в тренерском штабе молодежной сборной России, «Локомотива-Кубань», а также возглавить «Восток-65» и «Уфимец» в суперлиге.

С прошлого сезона Эдуард является старшим тренером «Автодора», клуба с наименьшим бюджетом в Единой лиге, который не только каждый год обходит более богатых конкурентов, но и старается делать ставку на молодых российских игроков. С 36-летним тренером мы встретились перед матчем с ЦСКА и более двух часов обсуждали баскетбол и последние изменения в его жизни. За последние несколько лет Рауд изменился до неузнаваемости.

Воспитать игрока стоит гораздо дороже, чем взять готового исполнителя

— Если посмотреть на состав «Автодора», то в нем хватает фамилий, которые не знакомы даже людям, кто активно следит за развитием российского баскетбола: Андрей Федоров, Денис Наумов, Дмитрий Яковлев, Ярослав Печенджиян. Могли бы объяснить, откуда взялись эти ребята?

— Это наследие Владимир Евстафьевича Родионова, который всегда хотел видеть в составе своей команды как можно больше воспитанников, баскетболистов, в которых он многое вложил. Многие не задумываются, но воспитать игрока стоит гораздо дороже, чем взять готового исполнителя на каком-то этапе его развития. Ты платишь зарплату тренерам, воспитателям, учителям, которые учат его иностранным языкам, другим базовым предметам, одеваешь, кормишь. Это очень серьезные вложения, которые идут с самого детского возраста. Поэтому, наверное, фамилии перечисленных ребят не знакомы широкой аудитории, но я с ними работаю уже второй год. В этом году они отдыхали две с половиной недели. Закончился сезон, мы дали им немного передохнуть, и уже в июле они приехали на сборы. Их вел я, чуть позже из сборной приехал тренер по физподготовке Вячеслав Архипов. Плюс, когда стало понятно, кто будет главным тренером на сезон-2024/25, мы получали рекомендации от Миленко Богичевича. Первый блок, который длился шесть недель, был направлен на их развитие. А во втором блоке мы уже пытались подвести их сильные качества к системе Богичевича, чтобы они были максимально полезны первой команде. Большой объем тестирования, отслеживание всех физических показателей, психологическая подготовка. Это такая комплексная работа всего штаба и менеджмента по их развитию. У нас Пранаускис прибавил 5,5 кг мышечной массы за этот период, и очень круто. Все видят, как Виталиус сейчас выглядит.

Летом я им объяснял, что вообще-то в вашем возрасте люди уже сами начинают платить деньги личным тренерам, чтобы развивать свои скилы летом. А тут клуб вас оставляет, платит зарплату тренерам основной команды, платит зарплату массажистам, преподавателям, чтобы вы становились сильнее. Это дорогого стоит. Знаю, что еще несколько клубов Единой лиги так делают, но рекламировать их не буду. (Улыбается.)

Так что присутствие этих ребят в команде совсем не случайно. Другой вопрос, важно, чтобы они четко понимали, что это политика клуба и расслабляться точно не стоит. Наоборот, они должны работать еще больше, цепляться за свои шансы. Все-таки надо быть объективным. Сейчас по большому счету только Саша Петенев, который перед началом сезона был назначен капитаном команды, полноценный игрок уровня Лиги ВТБ. У Пранаускиса что-то начинает получаться. Про остальных ребят можно сказать, что они сейчас где-то на подходе, а не уже в Единой лиге. Потому что проблема нашего молодого поколения заключается в психологии. Мы были немножко другими.

Баскетболист «Автодора» Виталиус Пранаускас (справа). Фото БК «Автодор»

— Старшее поколение всегда ругает молодежь.

— Когда мне говорят: ой, вот мы были другими, дети сильно изменились, я всегда отвечаю: не дети изменились, мы сами стали другими. Раньше наши приоритеты были совсем иными, сейчас же мы так же, как и дети, сидим в телефонах. И хорошо, если нам хватает понимания, чтобы ставить себе лимиты, ограничения, литературные минимумы в день. А многие, так же как дети, не вылезают из телефонов. Посмотрите, в любом заведении, в любом кафе все сидят, уткнувшись в свои гаджеты, люди перестали разговаривать. Так что взрослые напрямую виноваты в том, какие сейчас приоритеты у детей. Объективно, мы проводили больше времени за активными играми на улице, чем нынешнее поколение. Это абсолютная правда. Плюс мы были все-таки злее. Говорю про детей, рожденных в 1980-е. У нынешних детей все проще. Родители привезли-отвезли. Вся информация в свободном доступе.

Они довольны тем, что у них есть, и это сплошь и рядом. Поэтому даже один-два игрока начинают больше от себя требовать, имеют чуть больше талантов, чуть больше удачи и сразу прыгают вверх, а все остальные остаются внизу. И это разговор о том, что этому поколению нужно работать даже больше, чем нам. Потому что в нашей ситуации, а именно в отсутствие международной арены, мало кто их может заметить. Я считаю, что сейчас очень большой риск, что мы вообще можем потерять целое поколение, потому что не так много детей сейчас хочет заниматься спортом, многие сидят дома. И сейчас наша задача — привить ребятам страсть к игре, желание биться за свою страну. Потому что без этой веры в завтра может ничего и не получиться.

— То есть они должны ставить перед собой цель играть в Евролиге?

— Мы хотим играть в Евролиге, мы хотим быть на лидирующих позициях в российских клубах. Мы хотим заходить в российские клубы не потому, что сейчас такая ситуация, отсутствие еврокубков, лимит на легионеров. Мы должны быть основными игроками. И тогда все будет получаться. Я к тому, что часто слышу разговоры, что нам не дают шансов. Один из близких мне игроков недавно дал интервью, где сказал, что хочется, чтобы русские игроки играли больше, а нам, тренерам, хочется, чтобы вы работали больше. Потому что это взаимосвязанные вещи.

— Тренер же себе не враг, правильно.

— Сто процентов. Ты никогда не будешь наступать себе на горло и давать больше игрового времени легионеру, если у тебя есть русский игрок, который дает больше пользы. Посмотрите на «Локомотив-Кубань», где свои минуты получают 19-летний Ищенко, 20-летний Миша Ведищев, чуть более взрослые Темиров, Елатонцев. В «Автодоре» русские игроки тоже имеют много практики. Хотелось бы, чтобы они находились на площадке еще больше, но шаг за шагом будет только лучше и лучше. Поэтому здесь вопрос прежде всего к самоотдаче игроков. То же самое можно сказать и про самоотдачу тренеров. Сейчас у нас есть приличный пул молодых русских тренеров. Со многими из них я работал.

Баскетболисты «Автодора» в матче против «Пари НН». Фото БК «Автодор»

Главная задача помощника — делать главного тренера счастливым и уверенным в себе

— Речь про Максима Учайкина и Артем Комогорцева?

— Еще Глеба Плотникова, который сейчас стал и. о. главного тренера «Астаны». С ним мы несколько лет работали в тренерском штабе «Восток-65». Безусловно, стоит упомянуть и Сергея Козина, который этим летом возглавил «Пари НН». То есть у нас есть молодые перспективные тренеры, которые уже зашли в клубы Лиги ВТБ, имеют там хорошие позиции — не потому что иностранцы не приезжают, а исключительно за счет своих знаний. Если есть местный специалист, который фанатично предан своему делу, обладает знанием английского языка, умеет работать во всех основных баскетбольных программах, то пусть иностранный главный тренер привозит с собой помощника. И пусть этот помощник доказывает, что сильнее местного. Это правильная позиция. Я оказался на позиции первого старшего тренера «Автодора» не потому, что Россия отстранена от еврокубков, а потому что я знаю, что я могу вывозить большой объем работы и мои компетенции отвечают эти требованиям.

— То есть, условно, вы спокойно могли бы работать на схожей позиции в тренерском штабе итальянского или немецкого клуба?

— У меня есть четкая уверенность в этом. Хотя на данный момент наши тренеры практически не задействованы на международной арене. Знаю, Олег Мелещенко работает в Словакии, Василий Прокофьев занимается развитием игроков в Китае, и на этом, пожалуй, все. Я был на стажировке в НБА, где мне открыто говорили, что ни один русский тренер не работает в G-лиге, никто не приезжал туда за знаниями. И это тоже вопрос к нашему тренерскому сообществу, нам комфортно. Мы привыкли сидеть у себя в стране. Потом приезжает иностранный тренер, привозит своего помощника. И мы такие — опа, а почему нам не дают шанса? А что ты сделал для того, чтобы этот шанс дали? Что ты в себя вкладывал, чему учился, у кого стажировался? Поэтому тем, кто сейчас получил возможность работать на этом уровне, надо за него цепляться. У нас есть возможность учиться не только у иностранных тренеров, но и у игроков. В Единой лиге остались баскетболисты топ-уровня. И наши первые четыре команды даже с текущими ростерами боролись бы за место в плей-офф Евролиги. По моему мнению, Лига ВТБ входит в топ-3 лучших чемпионатов в Европе. Кто-то говорит про топ-5, но я не слышал ни одного специалиста высокого уровня, который не поставил наш чемпионат в пятерку лучших в Европе.

Поэтому, когда мы вернемся в еврокубки, у нас будет пул из 5-8 российских тренеров, которые за это время выросли, мы будем готовы занимать позиции как старших тренеров, так и, может быть, к тому моменту будем готовы работать и на первых ролях.

— Расскажите про свое знакомство с Миленко Богичевичем. Вы пересеклись в «Локо»?

— Нет. Так получилось, что он и другие помощники Саши Обрадовича уходили, а я и еще несколько тренеров образовали новый штаб маэстро. Увы, но с Обрадовичем мы проработали только три месяца, но у нас сложились хорошие, доверительные отношения. Мы продолжаем общаться, бывает, созваниваемся. И вот когда Миленко получил должность главного тренера «Автодора», то спросил у Саши, кого бы он мог порекомендовать из россиян, и Обрадович сказал, что я готов к должности старшего тренера. Безусловно, мне приятно такое внимание. Все-таки Обрадович, на мой взгляд, один из лучших тренеров Европы.

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич и его ассистент Эдуард Рауд. Фото БК «Автодор»

— Вы довольны своим функционалом в «Автодоре»?

— Более чем. У меня большая зона ответственности, для меня это было очень важно. Было еще два предложения от клубов Единой лиги, но там надо было идти на позицию скаута. Кажется, что это уже пройденный этап, хотя, безусловно, есть разные задачи. Можно, например, пойти скаутом в топ-клуб Евролиги и продолжать свой профессиональный рост. Еще важный момент: у нас самый малочисленный тренерский штаб в Лиге ВТБ.

— Всего три тренера.

— Да, хотя в прошлом году было два — Миленко и я (в этом году добавился тренер по физподготовке). Бывает забавно, когда в прошлом сезоне мы обыгрывали тот или иной клуб, выходили после победы, чтобы пожать руки, и мимо тебя проходит шесть или семь тренеров. Ты каждому пожал руку, поблагодарил и почувствовал удовлетворенность, что четко выполнил все задачи. Понятно, что когда такой малочисленный штаб, то работать приходится очень много. Но это и была такая задача, которую мы ставили с моими агентами. Что нужно оказаться в том месте, где ты будешь значимой фигурой. У моих друзей, молодых коллег, похожая ситуация. И я рад, что мы к этому пришли.

— Получается, что до роли главного тренера осталось сделать один шаг?

— Понятно, мы обсуждаем эту тему с близким кругом друзей-тренеров, но тут я вижу важный нюанс. Полноценным главным тренером ты становишься только тогда, когда тебя назначают на эту должность за твои достижения, а не потому что главный тренер неудачно выступил. Потому что задача помощника — это делать главного тренера счастливым и уверенным в себе. Да, возможны обсуждения, у нас могут быть разные идеи. Мы здесь для того, чтобы предлагать, обсуждать, анализировать, давать материал. Но в тот момент, когда главный тренер принял решение и вышел из переговорной с четкой идеей, у всего тренерского штаба может быть только этот тренер, только это решение. Если у кого-то остались сомнения, если кто-то продолжает задвигать свою идею, то это разрушает весь коллектив. Главный тренер сказал, будет так, ты вышел, работаешь по этому решению. Есть план А, план В, план С. Я очень рад, что у меня получилось донести эту идею до всех своих помощников, они стали друзьями. Один крестный у моих детей, второй близкий друг, которому я могу позвонить в сложной ситуации, не касающейся баскетбола.

Еще хотел бы подчеркнуть, что для меня работа в проекте, где ты не развиваешь игроков, невозможна. Это вовсе не говорит о том, что ты не можешь работать в возрастном коллективе, с ветеранами. Только должны быть разные методы, об этом мне очень подробно рассказал Игор Кокошков, который является моим ментором (мы общаемся достаточно часто, минимум один звонок в месяц, переписка). Потому что игрок, какого бы он ни был уровня, какой бы он ни был величины, если он не вовлечен в процесс, если он не чувствует свое развитие в твоей системе, он никогда не отдастся тебе полностью. Даже самый топовый игрок должен чувствовать свое развитие в твоей системе и вовлеченность в процесс. Только в этом случае будет успех.

Ты не говоришь игроку, который уже добился всего, что здесь ногу надо поставить так, а здесь угол заслона должен быть такой. Они все это понимают. Но есть моменты, которые ты садишься с ним и детально разбираешь. За это они тебя ценят, искренне говорят спасибо. Часто на играх что-то получается у самой большой звезды, и он бежит показывает руку тренерскому штабу. Потому что они его подготовили, чтобы он был успешен именно в определенном моменте. Что касается молодых, то опять же приведу пример Пранаускаса. Он готов тебе свою душу отдать, потому что знает, что ты в него вложил. Ты не отдыхал летом, а вкладывал в него свои силы каждый день. И только такая связь позволяет нам, наверное, и быть успешными. Потому что прийти, посвистеть, покричать и уйти может каждый. А вложить свою душу в каждого, как в 14-го игрока в составе, как и в первого, дорогого стоит. И не всегда нам хватает на это терпения, нервов, финансового стимула. Особенно это касается детских тренеров.

— Если бы у вас не было поддержки семьи, то вы могли все бросить на раннем этапе?

— Первые полгода у меня была зарплата пять тысяч рублей. Всегда начинаю с этого свои публичные выступления и подчеркиваю, как мне повезло в жизни. Я никогда не думал о деньгах, у меня великолепная мать. У меня была квартира с самого детства. Мне было проще. Но это не говорит о том, что мне не нужно было пахать и прилагать свои усилия. Наоборот, мне нужно было соответствовать ожиданиям мамы. И это был такой драйвовый момент, что я не буду работать в семейном бизнесе, который, возможно, приносил бы больше в плане капитализации, нежели баскетбол. Я добьюсь успеха в другой области.

Честно, я не знаю, что бы я делал, если бы при такой зарплате мне нужно было снимать квартиру, накормить ребенка и так далее. И конечно, здесь я всегда давал совет, что есть коммерческие группы, есть так называемые индивидуальные тренировки. Только не бросайте это дело, если вы его действительно любите. Понимаю, что сложно, поэтому при общении с детскими тренерами всегда говорю, что вы и есть настоящий баскетбол. Профессиональные команды дают заряд и эмоции большому количеству детей, которые приходят в группу, потому что они смотрят баскетбол по телевизору, ходят на него вживую. Они там начинают фанатеть. Ваша же задача — их удержать в группе, и это самое сложное. Это просто колоссальный объем работы. С очень многими детскими тренерами общаюсь до сих пор. Буквально на днях мне звонил тренер, которого я видел всего один раз, и мы проговорили 30 минут. Человек хочет новых знаний, но зашел в тупик, попросил порекомендовать ему литературу, направления, программы. Конечно, я всегда готов помочь.

В баскетболе ничего нового изобрести нельзя, кроме четырехочкового броска

— Давайте вернемся к профессиональному баскетболу. Вы сказали, что проработали с Обрадовичем три месяца. Поняли, почему он крут и так долго работает в Евролиге?

— Это невероятная страсть, очень глубокое понимание игры, глубокий анализ того, что ты делаешь, и того, что будет делать соперник. У него нет ни одного упражнения в баскетболе, которое не повторяло бы то, что происходит на баскетбольной площадке. Идет постоянная модуляция игры. Все построено на том, что принесет нам пользу в официальном матче. При этом это, естественно, жесткая дисциплина, знание психологии и невероятный опыт наигрывания этих моментов. Поэтому Саша даже в эти короткие три-четыре месяца со сборами очень много мне дал. И вообще мне в карьере повезло с наставниками. У каждого многому удалось научиться. Начиная с Бориса Ливанова и заканчивая Богичевичем.

— Чем крут Богичевич, который долгое время был помощником Обрадовича?

— Миленко силен нереальной детализацией процесса, способностью объяснять тяжелые вещи простым языком. Сейчас я понимаю, почему Обрадович так его ценил. Плюс у него есть огромное желание постоянно развиваться, улучшать себя, делать своих игроков сильнее. Его приглашение для «Автодора» большая находка.

— Получается, что вы поработали со всеми тренерами-президентами в российском баскетболе: Эдуард Сандлер, Владимир Родионов, Андрей Ведищев.

— Да, мои друзья много шутили на эту тему, когда Андрей Владимирович [Ведищев] решил стать тренером. И могу сказать, что «Локо» под его руководством показывает качественный баскетбол. Говорю так не потому, что они идут среди лидеров, а исходя из детального скаутинга. Кстати, у нас была хорошая игра с ними, совсем чуть-чуть не хватило до победы (87:84). В заключительной четверти почувствовали нить игры, уверенно выиграли заключительный отрезок.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев (слева) наблюдает за матчем против «Автодора». Фото БК «Автодор»

— «Локо» тренера Ведищева сильно отличается от «Локо» Секулича?

— Знаете, когда тренер говорит, что он придумал это, придумал то, то становится смешно. В баскетболе все давно придумано. Самое важное — когда ты готовишься к определенному сопернику или строишь планы на будущий сезон, то ты должен глобально понимать, что ты хочешь видеть. Ты смотришь на модель игры, которая тебе импонирует, адаптируешь ее под себя, возможности своих подопечных, шлифуешь, и у тебя получается какой-то свой материал. Ничего нового изобрести нельзя, кроме четырехочкового броска. Это максимум, что может принести кардинальные перемены.

Понятно, что увольнение Секулича стало для всех неожиданностью. Тем более если брать неплохие, по моему мнению, сезоны словенского тренера. Его баскетбол был очень осмысленный, особенно нападение. И русские игроки развивались. Однако я сразу сказал, что при Ведищеве у местных баскетболистов будет еще больший прогресс, так как не будет проблем с мотивацией. Во время работы в Краснодаре мы очень много разговаривали с Андреем Владимировичем. Поэтому я понимал, насколько глубоко он вовлечен в процесс.

— Могли бы привести пример?

— Если ему не нравилась какая-то вещь в организации игры, то он не успокаивался, пока не получал точного ответа от тренерского штаба. Поэтому я и говорю, что не сомневался, что при нем команда будет играть с полной самоотдачей. Теперь интересно посмотреть, что будет дальше. Потому что, как говорят в баскетболе, весной бензин подорожает. Сейчас баскетболисты «Локо» играют в невероятно быстрый и агрессивный баскетбол. У них самый высокий процент переходного нападения в лиге, команда забивает больше всех. Посмотрим на длинной дистанции, как это будет выглядеть. Потому что давайте возьмем Евролигу. Назовите мне сейчас хотя бы одну команду в Евролиге, кроме «Парижа», кто играет в схожем манере. Ни одна. В европейский баскетбол никто не играет в темпе «туда-сюда» больше четырех владений. Все действуют более продуманно. У нас очень много точек помощи, мы контролируем ритм нападения в каждом владении. Это теория вероятности в баскетболе. Поэтому интересно будет посмотреть, когда команды — я думаю, к третьему кругу — адаптируются к стилю игры краснодарцев.

Еще помню один запоминающийся разговор с Ведищевым. Андрей Владимирович мне сказал, что в Европе в баскетболе спрашивают за результат, а не за развитие. Запомнил это на всю жизнь. И это действительно так. Можно, как Чус Матео, выиграть Евролигу, а после двух-трех поражений на старте нового сезона почувствовать, что ты на грани отставки. В НБА, конечно, такое представить невозможно.

Агада, Аксенов, Владивосток

— Удалось ли вам пообщаться с Владимиром Родионовым? Понять его философию?

— Да, так получилось, что перед началом прошлого сезона я рано приехал в расположение саратовского клуба. Поэтому у меня было много возможностей пообщаться с Владимиром Евстафьевичем. Очень часто говорили про развитие молодежи, про игроков, которых клуб подписал, которых привезти не получилось. Конечно, Родионов —легенда российского баскетбола, человек обладал феноменальными знаниями, харизмой. Тут двух мнений быть не может.

Его желание играть исключительно в быстрый баскетбол? Он четко понимал, в какие коридоры надо бежать, видел это развитие, видел, какие игроки нужны под эту систему. Хотел наказывать соперника за каждую ошибку.

Однако нет ни одного тренера, который не хочет играть в быстрый баскетбол. Все хотят агрессивно защищаться, убегать в быстрые прорывы и забивать легкие мячи. Насколько на практике это получается — всегда большой вопрос, а перед нами же стоит конкретная задача играть в быстрый баскетбол. Олег Родионов сторонник того, чтобы продолжать дело отца. Другое дело, что у нас есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Говорю про череду травм, которая на нас обрушилась. Это не позволяет нам играть широкой ротацией. Будет очень интересно посмотреть, когда у нас будет полный ростер.

— Расскажите, как идет подбор легионеров в «Автодор»?

— Понятно, что финальное решение остается за президентом клуба и главным тренером. Я же делаю анализ потенциальных новичков, осматриваю их на первом этапе, даю рекомендации, выделяю сильные и слабые стороны. Кто-то делает это устно, кто-то выставляет оценки. Мы в этом году придумали очень интересный инструмент. Это вообще была целая таблица с именами, с оценками, с зонами развития, защиты, нападения, общими клубами и так далее. Американский скаутский отсчет. В нашей таблице было около 400 человек. Эта работа сильно отличается от того, когда ты берешь игрока при неограниченном бюджете, то есть можешь позволить себе практически любую сумму на его зарплату, а единственная проблема заключается в том, поедет он в Россию или нет. Нам же, помимо этого, нужно было найти бриллиант за какие-то адекватные средства. Почти все лето я провел в Саратове. Помимо работы с молодыми, занимался скаутингом по 10-12 часов. Отлучился буквально на неделю во Владивосток, чтобы навестить мать и детей.

Баскетболисты «Автодора» Виталиюс Пранаускис (№1) и Калеб Агада (№5). Фото БК «Автодор»

— В итоге такой бриллиант найти удалось. Насколько тяжело было уговорить Калеба Агаду приехать в Саратов?

— Калеб был в наших списках и получил высокую оценку при детальном скаутинге. Были переговоры, которые, насколько я знаю, были непростыми. Игроками такого уровня всегда интересуется несколько клубов, но нашему менеджменту и главному тренеру удалось убедить его переехать в Саратов. Могу сказать, что Агада работает с большой самоотдачей. Пожалуй, один из самых профессиональных легионеров, кого мне приходилось видеть.

— Кого бы еще могли выделить?

— Из иностранцев назову Матеуша Понитку. Рабочая этика на высшем уровне. Из россиян отмечу Даниила Аксенова, который буквально живет тренировками и подготовкой к играм. Хорошо знаю его, даже в какой-то степени это мой воспитанник.

— Вы уже несколько раз вспомнили родной город. На ваш взгляд, местное «Динамо» готово к игре в Единой лиге?

— Я очень хочу этого. Во-первых, это современный город с прекрасным аэропортом, множеством отелей высокого уровня. Работая в суперлиге и Единой лиге, я был во многих российских городах, и Владивосток точно входит в пятерку лучших. С точки зрения спортивной инфраструктуры есть прекрасная «Фетисов Арена», которая полностью соответствует всем требованиям. Местные жители любят баскетбол. Я уверен, что проблем с посещаемостью не будет. Потому что хоккея у нас никогда не было, но когда появился «Адмирал», то люди массово пошли поддерживать команду.

— То есть 2-3 тысячи на трибунах будет стабильно?

— Думаю, да. Учитывая, что я хорошо знаю менеджмент клуба. Уверен, они придумают много интересных ходов, чтобы у команды была серьезная поддержка болельщиков. Даже учитывая, что арена находится немного за городом, думаю, что «Динамо» будет одним из самых посещаемых клубов Единой лиги. Лично мне было бы приятно приехать и сыграть в родном городе, увидеть море, мосты, маму. И вообще хотелось, чтобы в Лиге ВТБ появлялись команды из разных регионов России. Все-таки 11 команд для такой большой страны — маловато.

— Было бы здорово иметь 16-18 команд.

— Да, так бы гораздо больше русских игроков получали бы возможность прогрессировать. Даже если это была бы грубая интеграция. Больше шансов было бы и для русских тренеров. И все-таки мы идем к большему профессионализму, у нас, например, появился тренерский профсоюз. При этом я прекрасно понимаю, что все упирается в бюджеты, наличие современных арен. Потому что если сравнивать уровень Лиги ВТБ и суперлиги, то это колоссальная разница. Самый низкий бюджет клуба Лиги ВТБ в 2,5 раза выше, чем у лидеров второго дивизиона, назовем его так.

Через жернова суперлиги подняться в Единую лигу сложно, но можно

— Игроки из суперлиги порой заходят в Лигу ВТБ. Есть ли сейчас баскетболисты, которые готовы к повышению в классе?

— Одна из моих задач отслеживать перспективных россиян, готовых усилить «Автодор». Я бы мог назвать несколько фамилий интересных игроков из суперлиги, но тем самым, наверное, я только подниму их стоимость.

— Сколько их, два-три человека?

— В моем списке пять игроков в так называемых проблемных позициях, в том числе в нашей команде. Приглашать иностранца на нее будет стоить очень дорого. Например, это позиция пятых номеров. Если кто-то появляется перспективный в стране, то он сразу попадает на карандаш скаутов всех клубов. Но бывают и другие ситуации. Например, Илья Карпенков был у всех на слуху, но долго не мог получить свой шанс. «НН» предоставил ему возможность дебютировать в Лиге ВТБ, и парень отлично себя проявляет. Добавил «физики» в защитных действиях. Я очень рад за него. Давно был вопрос, почему он еще не в Лиге ВТБ.

Вообще в списке клуба есть 12 человек из суперлиги, которые через год-два вполне могут заиграть на уровне Лиги ВТБ. Но тут тоже важна позиция самого игрока. Он хочет идти за большие деньги в топ-клуб и сидеть, не играя вообще (есть люди, которые довольны большой зарплатой и отсутствием игрового времени), либо он идет на понижение своих желаний и показывает, чего он действительно стоит. Есть еще третья позиция, которую я очень сильно уважаю. Он говорит: я иду в топ-клуб, да, мне платят эти деньги, но я живу в зале, буквально умираю на тренировках, доказывая всем, что могу. Причем это не только про зал. Это нормальный сон, правильное питание, что способствуем тому, чтобы игрок не травмировался. Я становлюсь тем парнем, который, приходя на позицию, который вроде должен был сидеть на лавке, начинает играть очень серьезные роли.

— Есть такой пример?

— Я не знаю всей истории, но мне понравилось решение Тимофея Герасимова вернуться в «Енисей». Не получилось в «Зените», и он, потеряв в деньгах, отправился в Красноярск, где стал лучшим игроком команды. Я помню его еще шесть лет назад в составе «Локомотива». Он покинул Краснодар, и все было сложно, но постепенно, шаг за шагом, он добрался до сборной, сейчас показывает хорошую статистику. Я уверен, что его ждет хорошее будущее. При этом важно понимать, что мы не говорим про системы, где изначально есть очень хорошее развитие молодых игроков. Про тот же «Локомотив», где на подходе есть еще 6-7 человек, которые могут ворваться в основу. Надеюсь, в серьезных баскетболистов вырастут и ребята из «Автодора».

Баскетболист Тимофей Герасимов. Фото БК «Енисей»

— А как вам история Руслана Абдулбасирова, который в зрелом возрасте добрался из суперлиги до ЦСКА?

— Он поднимался из вторых лиг, много времени лечился. Если бы мне пять лет назад сказали, что Абдулбасиров будет играть в ЦСКА, я бы покрутил пальцем у виска. Но парень изменил настрой в своей голове, изменил подход. С ним не работало четыре тренера, сильный реабилитолог. Это прежде всего изменение ментальности за пределами корта. И вот мы получили человека, который способен добиться невероятного прогресса и с первого же сезона стать одним из лучших четвертых номеров в Единой лиге. Таких примеров, особенно когда тебе уже 30 лет, очень и очень мало.

Хотя хватает людей, которые «прыгали» вверх-вниз из Единой лиги в суперлигу и обратно. Тот же Александр Гудумак, Артем Комолов, Валерий Лиходей... Поэтому уверен, что через жернова суперлиги подняться в Единую лигу сложно, но можно. Но только при нереальной самоотдаче. Это касается и тренеров. Многие из нас боятся идти в суперлигу. Я никогда в жизни не боялся пойти на понижение. Ушел в суперлигу — все знают, как ты работаешь. Обратно поднялся в Лигу ВТБ. Все знают твои ориентиры, твои сильные стороны. Поэтому все возможно. Особенно когда речь идет про интересный проект.

— Как было у вас на Сахалине?

— У Сахалина были большие перспективы, это правда. Скажу честно, я и в Уфу приходил с большими амбициями. Передо мной руководство рисовало очень серьезные задачи: выходим в плей-офф, берем медали суперлиги и будем подавать заявку на вступление в Лигу ВТБ. Под это был сделан проект, однако в какой-то момент деньги закончились. Слава богу, что сейчас команда возродилась. У меня самые приятные, светлые впечатления об Уфе, просто мы живем в таком мире. У нас команды Лиги ВТБ, бывает, закрываются после одного сезона. Профессиональный спорт — это вообще очень сложная история.

Мой максимальный вес составлял 192 кг, сейчас — 103,5

— У вас есть мечта в баскетболе?

— Конкретно я думаю про работу в клубе Евролиги, но моя мечта — это попасть в НБА. Мне говорят: Эдик, раньше ты говорил, что мечтаешь возглавить клуб суперлиги. Отвечаю: так и есть, но я ставил эту задачу к определенным годам. Получилось сделать это на пять лет раньше. Сейчас я уже мечтаю о максимуме в своей профессии.

Если я не добьюсь этого, мой мир, конечно, не рухнет. Но я знаю, что для этого нужно сделать, и понимаю на примере других тренеров, что все реально. Причем в какой-то момент я понял, что важны не только знания, но и другие вещи, в том числе и внешний вид. В один момент меня сильно коротнуло, когда один из менеджеров сказал, что тренер не может так выглядеть. Тогда это меня сильно задело, но сейчас я бы сказал ему спасибо, если мы где-то встретимся. Поэтому пошли изменения. Я стал лучше выглядеть, появилось еще больше уверенности в себе. Шел к этой цели шаг за шагом и похудел почти на 90 кг. Также можно прийти и к самой главной мечте в баскетболе, если будешь двигаться поступательно.

— Сумасшедший результат. Могли бы более детально рассказать, как проходил этот процесс?

— Во-первых, было обидно слышать такое мнение со стороны, во-вторых, вопрос напрямую касался моего здоровья. Я был в Уфе. Сложный сезон, совсем не было денег. Поэтому приходилось заедать стресс не самыми качественными продуктами. В итоге для меня сезон закончился раньше, потому что дальше нельзя было работать в таких условиях. После этого началась очень долгая работа по изменению себя. Я ходил к психологу, даже скрывать этого не буду. Полностью изменил рацион питания. Очень помогла поддержка близких людей (особенно матери, которая очень важна в моей жизни, отца я потерял рано), потому что были по-настоящему сложные моменты. Выравнивание гормонов, блокиратор калорий. Чего только не было!

Я очень быстро скинул первые 30 кг, и на этом можно было остановиться, но дальше уже пошел кураж, спортивный интерес. Тренер по физподготовке Евгений Калинин, с которым мы очень продуктивно работали в нескольких клубах, составил мне специальную программу. У меня было пять тренировок в неделю. Тренажерный зал, двигательная активность. В день я проходил по 35-40 тысяч шагов. Люблю ходить, поэтому это давалось довольно легко. И когда я сбросил уже 50-60 кг, то у меня вообще многое изменилось в голове. Выстроились четкие шаги по тому, чего я хочу в жизни.

Еще за эту трансформацию хочу поблагодарить своих агентов Вадима Михалевского и Обрада Фимича. Они часто мне напоминали про внешний вид. Сейчас я шучу, за каждый сброшенный килограмм хочу плюс один процент к зарплате. (Смеется.)

Ассистент главного тренера «Автодора» Эдуард Рауд. Фото Личный архив

— Давайте зафиксируем, какой у вас был максимальный вес и сколько он сейчас?

— Мой максимальный вес составлял 192 кг, сейчас — 103,5. Задача — держать эту сотку, но важно еще и обрасти мышцами, а это нелегко. Невозможно переносить тяжелые физические нагрузки и при этом интенсивно работать. Сейчас я тренируюсь два-три раза в неделю, но иногда бывают периоды, когда на протяжении месяца всего четыре-пять раз окажусь в тренажерном зале. Много обязанностей, и все-таки и дома еще надо успеть появляться. Летом у меня будет свадьба. Поэтому в жизни сейчас действительно много изменений, меняется и осознание баскетбола.

Помню, раньше с моих семинаров взрослые женщины, которые намного старше меня, детские тренеры, выходили из аудитории со слезами на глазах. Потому что я говорил фразу, что в этой жизни баскетбол для меня номер один. Я люблю баскетбол больше, чем себя, больше, чем своих детей, чем свою семью. Я не заставляю вас быть такими же, но только такой фанатизм позволит добиваться успехов и компетенций. Это было лет пять назад. Работая с сильными тренерами, пройдя ряд стажировок за границей, баскетбол я меньше любить не стал. Но я переосмыслил базовые вещи и сейчас понимаю, что семья, дети, забота о себе — это вещи, которые ты должен ценить выше всего. Именно они дают тебе возможность реализовывать себя как любому мужчине. То есть ты не ставишь баскетбол над всем. Ты просто стараешься делать свою работу лучше всех в мире.