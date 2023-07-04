«Нас хотели лишить флага в Венесуэле — их министр спорта сказал, что тогда и их страна снимется». Как живет наш пляжный волейбол

Интервью главного тренера женской сборной России Дмитрия Федотова.

Олимпийские виды спорта по-разному справляются с международной изоляцией. В пляжном волейболе все не так плохо — много этапов чемпионата России, приезжают мегаименитые бразильянки, разыгрываются хорошие деньги.

«СЭ» поговорил с главным тренером женской сборной Дмитрием Федотовым — чемпионом Европы и призером чемпионата мира по классическому волейболу, который на этапе в Зеленоградске привел к серебру молодую пару Ряжнова/Егорова (на фоне гегемонии Макрогузовой и Холоминой выше забраться сейчас нереально).

Тренер, который сегодня отмечает 40-летний юбилей, рассказал о поездке на Игры Боливарианского альянса в Венесуэле, встрече с Владимиром Путиным и о том, оскорбляет ли волейболисток повышенное внимание мужчин к их пляжному дресс-коду.

Пляжный волейбол из-за ветра не отменяют. Только из-за молний

— Дмитрий, этап чемпионата России снова выиграли Макрогузова и Холомина. Чего не хватает, чтобы их обыграть?

— С Надей и Светой можно бороться. Но для этого надо показывать свою лучшую игру без ошибок, на грани риска. Необязательные ошибки привели к очкам разницы в первом сете, во втором они почувствовали комфорт, запас и играли уверенно.

И, честно, погода внесла свои коррективы. Но как говорят, ветер и дождь всегда с обеих сторон, все в равных условиях.

— Тем более это ваш домашний ветер.

— Совершенно точно. Но на таком ветру не получается делать качественные передачи, сняться Арине и Маше было тяжело. А Света и Надя играют на таком взаимодействии, им очень сложно что-то противопоставить.

— У вас вообще из-за ветра отменяют игры? Так вопрос ставился?

— Нет, только из-за грозы, молний. Ветер на финале был выше 10 метров в секунду. Но вопрос даже не обсуждался. Лет 15 назад в Марселе играли с паузами, но там ветер уносил баннеры. На моей памяти игры из-за ветра не отменяли.

— Вы довольны тем, как сложился этап для вас как тренера «Локомотива»?

— Вообще всегда важна своя игра. Две команды зашли в четверку, это неплохо. И сам этап получился интересный, все топы приехали.

— Но Макрогузова и Холомина выносят всех же. Не хватает конкуренции.

— Да, объективно они лидеры, выглядят сильнее, увереннее остальных. Они находятся в таком периоде карьеры, когда они достаточно молоды, но и опыта хватает. Очень жаль, что не получается показывать свой уровень на международных соревнованиях. Это сейчас одна из сильнейших пар в Европе.

Но у нас есть пять-шесть команд равного уровня, и опытные ветераны, которые были в сборной и сохраняют физическую форму, и молодые, которые подбираются к медалям. Пляжный волейбол у женщин — не только «Динамо» и «Локомотив». Есть крепкие команды и в Туле, и из Московской области, и «Динамо — Водный стадион». Да, есть одна пара, которая выделяется. Но у них и груз ответственности — все выходят с настроением «проиграть не страшно, победить почетно». Поэтому Свете с Надей нельзя расслабляться. Конечно, было желание немного их гегемонию нарушить на домашнем песке, оказать достойное сопротивление. Чтобы им самим было интереснее. (Улыбается.)

— Вы совмещаете посты главного тренера сборной и «Локомотива». Есть негатив со стороны других команд, того же «Динамо»? Благоволите своим и все такое.

— Не знаю, что там думают про меня в «Динамо», но я изначально возглавлял женскую сборную, а потом пришел в «Локомотив». И стараюсь по совести относиться ко всем игрокам. Всю предсезонную подготовку мы проходим в сборной с игроками-кандидатами, работаем штабом, поработали очень продуктивно. Что касается чемпионата, то в «Динамо» у девчонок хороший тренерский штаб. Если моя помощь потребуется, я готов.

— Даже если они перед матчем с вашими подопечными подойдут?

— Не думаю, что такая ситуация возникнет. Они сами разбирают игры. Но после какого-нибудь матча, если девочкам интересно, я могу высказать свое мнение, что получилось, где надо добавить технически, тактически. Проблем у нас нет.

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина. Фото Всероссийская федерация волейбола

Было приятно внимание президента

— Какое у вас настроение в связи с отстранением? Смирение, обида?

— Ни смирения, ни обид. Наоборот, большое спасибо Всероссийской федерации волейбола, что она изыскивает возможности для турниров, международных сборов, мы очень полезно съездили в Бразилию, потренировались с их командами, в том числе топ-уровня. Никакой успокоенности, расслабленности нет. У нас есть одна топ-команда, задача — чтобы было две-три и в момент, когда нам вдруг разрешат играть, мы бы не говорили «ой, не были готовы». Нам надо растить молодые команды. Чтобы были не только Света с Надей, но и другие девчонки конкурентоспособные на международной арене. Времени горевать вообще нет, нужно работать засучив рукава.

— Тут интересен кейс Марии Бочаровой, которая выиграла все топ-турниры, но пропала на полтора года, а сейчас думает вернуться. Что с ней?

— Всего понемногу. Маша в раннем возрасте действительно добилась больших результатов, выиграла первенства Европы во всех возрастных группах, вышла в плей-офф взрослого чемпионата Европы, причем за год.

— Выгорание?

— Да, можно так сказать. Много сборов, много поездок, она жила в самолете. Иногда голова кругом идет, у нее замылилось понимание, играет она Кубок России или первенство мира.

Вернуться — ее инициатива, она сказала, что хочет, я ответил, что все, что от меня нужно, сделаю. УМО показало небольшие проблемы со здоровьем, мы их решаем. Она уже тренируется, на 50-70% готова. Дальше зависит все от ее желания.

Мария Бочарова и Елизавета Губина. Фото Всероссийская федерация волейбола

— А с финансовой точки зрения — вы не видите, чтобы отстранение повлияло? Внимание к пляжному волейболу сверху есть?

— Безусловно. У нас очень насыщенный чемпионат. Благодаря тому, что большое количество этапов с хорошими призовыми, люди, которые планировали заканчивать, остаются — можно неплохо заработать. Плюс привлечение бразильской команды Ларисса/Лили, это новая кровь. Защитница Ларисса, хоть ей и 40 лет, в потрясающей форме, это самый титулованный игрок мира. Уровень мастерства и заряженности высочайший. И то, что у нас есть возможность перенять опыт, посмотреть на этого великого игрока... Я говорю молодым: смотрите за ней, как она себя ведет в каждый момент игры, насколько она грамотно контактирует с судьей и поддавливает, держит в напряжении соперника и партнера. Даже для судей это своего рода опыт — непросто судить, когда играет такая волейболистка.

— А пляжному волейболу вообще много денег нужно? В моем понимании — только песок.

— Ну в таком понимании верно, это не хоккей, где нужны дорогие коньки и куча экипировки. Овечкин прорекламировал новые коньки — старые уже через полгода немодны. А тут песок, плавки, шорты, купальники, сетку натянул, мяч принес — можно тренироваться. Но на самом деле много нюансов — нужен хороший тренер, который будет заниматься спортсменом, объяснять, как грамотно перемещаться и даже прыгать, работать с ветром. Пляжный волейбол сильно отличается от классического.

— Почему спросил про внимание сверху — вам же как-то довелось переговорить с президентом Путиным на одной из тренировок. Не удивились?

— Ну, мы знали заранее, готовились где-то за неделю до встречи. Он приехал в «Волейград», уникальный комплекс, которому равных в Европе нет, а то и в мире. Там пляжные залы, площадки, медицинский центр сейчас строится, бассейн, отличное питание. Президент приехал посмотреть и нашел время немного с нами пообщаться. Было приятно такое внимание, конечно.

Фото beach.volley.ru

FIVB пыталась сделать так, чтобы мы играли без флага на Играх в Венесуэле

— Бразильянки к нам приезжали, а расскажите, как вы съездили на Игры Боливарианского альянса в Венесуэлу (Ряжнова/Лудкова выиграли турнир. - Прим. «СЭ»).

— Большая ответственность на самом деле, давно не выезжали за границу, еще и с флагом, большое внимание в стране. Игры были среди спортсменов до 23 лет. Действительно важные соревнования.

— Но вряд ли конкурентные.

— Венесуэлки и кубинки — крепкие и неприятные соперницы. Во многом мы играли сами с собой. Когда девушки молодые, иногда и соперник не нужен, могут проиграть сами себе. Но да, бывали игры с разницей в 8-9 очков в партии. Здорово, что справились с эмоциями и показали свою игру, взяли золото.

— Как вам Венесуэла?

— Когда перед выездом сказали, что Каракас — один из самых опасных городов в мире, мысли ходили разные. (Смеется.) Но опасности не было. Проведено на очень высоком уровне, мы выезжали и перемещались на автобусах, в сопровождении ехали мотоциклисты, военные, полиция в автобусе с нами. Спортивные объекты охранялись. Все было спокойно и организовано Венесуэлой идеально.

Был момент перед началом, когда FIVB попыталась вмешаться и рекомендовала нас если и допускать, то без флага. Это обсуждалось, но министр спорта Венесуэлы сказал, что если нас допустят без российского флага, то сама Венесуэла тоже снимется.

— Мощно.

— Да. Так что сыграли под своим.

— Если мы сейчас оказались в такой международной изоляции, нужно задумываться о новых форматах? Пляжный волейбол 4 на 4 набирает популярность, может, нам микст изобрести?

— Это интересно. Сейчас даже планируются мировые форумы по пляжному волейболу 4 на 4. Насколько понимаю, мы намерены отправить заявку на wild card, так как рейтинги заморожены. Не знаю уж, допустят ли. Но в любом случае такие форматы интересны, волейбол вообще многогранная игра, и даже, казалось бы, непонятный волейбол на снегу вызывает интерес. На зимних Олимпийских играх всего два игровых вида — хоккей да керлинг. Так что здесь интересная перспектива.

Миксты... скорее тренировочный формат. Когда играешь на победу, тут и мужская сетка будет девушкам неудобна, и мужские удары сейчас очень мощные. Такой атлетичный вид стал, что будет просто страшно, если мяч попадет в девочку, стоящую в защите. Проводить возможно, но не в формате соревновательных турниров. А волейбол 4 на 4 — это очень интересно, он добавляет комбинационной игры, зрелищности.

— Часто непосвященным кажется, что 2 на 2 — это «подача — три касания — забили».

— Сейчас уже далеко не так, особенно когда встречаются команды высшего уровня.

Фото beach.volley.ru

Объективация женщин? Это вброс

— Напоследок история из ЮАР. Там пляжные волейболистки на купальниках расположили QR-код, который вел на сайт против объективации женщин. Мол, мужики включают пляжный волейбол, чтобы посмотреть на женские попы и грудь, телережиссеры выбирают такие планы, а это неправильно. Есть такая проблема?

— Честно, я не вижу никакой проблемы, мне это непонятно. На Западе такая повестка существует, да. Ну там и ЛГБТ-сообщества продвигают. Им и правда незачем смотреть на женские попы и плавки.

Естественно, многие мужчины приходят посмотреть на красивых девчонок с красивыми фигурами, как они играют или тренируются в купальниках. Но я не вижу тут проблемы. Это специфика вида спорта. Если так смотреть, то в легкой атлетике девочки в такой же форме выступают. В бассейне закрытый купальник, но, по сути, то же самое.

— А вы встречались с тем, чтобы это кого-то обижало? Наверное, проблема здесь.

— Никогда. Более того, правила теперь допускают, что девушки сами выбирают — играть в лосинах или плавках. Когда я работал с молодыми девчонками, то говорил — привыкайте тренироваться в плавках, потому что вы будете играть в них. На соревнованиях вам скажут — выходите в плавках, а вы начнете ходить стесняться, поправлять. И в моменте будете думать не о приеме, когда нужно согнуть ноги, а думать о том, как вы в этих плавках смотритесь. Это скорее про молодых игроков. Взрослые проходили через это не раз, и никогда не возникало вопросов. Когда случаются такие истории, мне кажется, это вбросы.