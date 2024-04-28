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Пляжный волейбол

Сегодня, 19:00

«Надеюсь, что он будет лучшим в мире». У нашего пляжного волейбола появился свой мяч

В Москве представили новый мяч для пляжного волейбола «Волар»
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Мяч для пляжного волейбола «Волар»
Мяч для пляжного волейбола «Волар».
Фото Всероссийская федерация волейбола
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Пляжный сезон волейболистов в России стартует 2 мая.

В Москве на ВДНХ состоялся праздник пляжного волейбола, приуроченный к старту нового сезона. В рамках мероприятия гостей ждали различные развлекательные активности, но главное — презентация нового мяча отечественного производства «Волар».

Новый член семьи

Местом для праздника стала площадка перед самым большим колесом обозрения в Европе и одним из самых высоких в мире — «Солнце Москвы». Здесь любой желающий мог проверить свои волейбольные навыки. Например, оценить высоту своего прыжка. Для этого посетителям давалась наклейка, которую нужно было приклеить на стену с разметкой как можно выше. Лучший результат был в районе 320 сантиметров.

Размяться перед этим можно было на зарядке, которую проводил Мистер Скайбол России Тарас Мыськив. Он совсем недавно вместе со своей командой «Факел» праздновал победу в чемпионате России по волейболу на снегу и теперь уже вовсю готовится к пляжному сезону. На празднике была возможность сыграть с Тарасом в текволи — это экспериментальный вид спорта, в котором совмещены волейбол и настольный теннис.

Волейболисты &laquo;Факела&raquo;. «Нам практически удалось восстать из пепла». Безумный финал чемпионата России по волейболу на снегу

Играли в текволи новеньким мячом «Волар» BVL-100. Мячи этой российской фирмы стали использовать в нашем волейболе с прошлого года. Сначала свой вариант появился у классиков, затем у специалистов на снегу, а теперь добавилась и пляжная модификация. Им с начала сезона будут сыграны все турниры под эгидой Всероссийской федерации волейбола.

Презентовали мяч «Волар» игроки Тарас Мыськив, Илья Лешуков, Анна Савельева и главный тренер мужской сборной России по пляжному волейболу Вячеслав Нирка.

«Очень рад и очень горд тем, что получилось сделать свой мяч, — объяснял Нирка. — На протяжении всей моей карьеры игрока и тренера мы играли разными мячами, разных брендов, разных стран. Поэтому очень неплохо, что это наш мяч. Это самое главное. Я надеюсь, что, как и пляжный волейбол, он будет лучшим в мире».

Не всем игрокам еще удалось плотно познакомиться с мячом. Например, Мыськив впервые подержал его в руках только на ВДНХ. У других было по паре тренировок.

«Мы уже начали подготовку этими мячами. Буквально две тренировки провели в зале. «Уже опробовали и имеем какой-то фидбэк, —говорил Лешуков. — Думаю, что все быстро адаптируются. Стала передача чуть легче, и прием тоже. Надо разобраться с защитой. А в целом — отличный мяч».

«Прикольные мячи, — подтверждает Савельева. — Нам очень понравилась расцветка — в цветах российского флага. Что касается отличительных свойств, то мне показалось, что при передачах чувствуется другой контакт с мячом».

Мяч для пляжного волейбола «Волар»

Мотивация

Один из популярных вопросов, звучащих на презентации: «Насколько быстро все приспособятся к новому снаряду?» Участники сошлись во мнении, что долго ждать не придется.

«По предыдущему опыту могу сказать, что для каждого спортсмена и для каждой пары время адаптации различно. Кто-то привыкает через один-два турнира, кому-то требуется сезон. Прежде всего новые модификации мячей влияют на прием подачи. Затем уже на передачи и игру снизу. Третий момент — на игру в нападении. Разные мячи, хоть и одинаковые по весу, летят и отскакивают по-разному. Поэтому нужно время. Надеюсь, что к середине сезона каждая команда получит понимание, как работать с этим мячом, а к концу никаких проблем у наших спортсменов высокой квалификации точно не будет, — заявил главный тренер нашей пляжной сборной. — То, что будет другая игра, это точно. С каждой модификацией той же Mikasa она отличается. Приходит время — игроки привыкают. Кто-то сразу адаптируется, а кому-то что-то неудобно. Поэтому предлагаю набраться терпения и поиграть этим мячом. Игра изменится. Это нормальная ситуация».

Участники Кубка вызова. Звезды пляжного волейбола встретились с лучшими игроками классики. Что из этого вышло?

Во время полуторачасового общения с игроками и тренером из зала было задано много вопросов, которые касались не только новых мячей. Участников спрашивали, как они пришли в этот спорт, чувствуют ли мандраж перед матчами и влияют ли на результаты взаимоотношения в паре. Важным и актуальным был вопрос о мотивации в олимпийский сезон.

«У нас этот вопрос постоянно звучит. К сожалению, отстранение произошло в тот момент, когда мы вышли на пик. Одна пара стала чемпионами мира и завоевала серебряную олимпийскую медаль. У нас две-три пары мирового уровня. Поэтому — да, нам обидно, что отстранили. Мы ищем мотивацию, — подтверждал Вячеслав Нирка. — После тренировки разговаривали с Олегом Стояновским и Ильей Лешуковым по этому поводу. Мы надеемся на Лос-Анджелес-2028. Илья очень хочет олимпийскую медаль. Мы говорили, что у Олега уже есть медаль, поэтому нужна только золотая. Илья к этому готов. Эта мотивация очень серьезная, она заставляет каждый день выходить на тренировку и делать свою работу».

Пляжный сезон сильнейшие пары страны начнут с новым мячом в Архангельске на этапе Кубка России. Турнир с призовым фондом в 1 миллион рублей пройдет с 2 по 5 мая.

пляжный волейбол
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