«Правда за нами и скоро все встанет на свои места». Ткачев — о итогах Генассамблеи ФИДЕ и ближайших шахматных турнирах

Исполнительный директор ФШР рассказал о месте проведения чемпионата Азии-2024, а также назвал предварительные сроки Суперфинала-2025.

До конца года любителей шахмат ждет много статусных офлайн-турниров. Как в международном, так и в национальном календаре. Подробно об этом в интервью «СЭ» рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев. Начали же мы разговор с «Гран-при Черного моря» — 2024, в котором осталось сыграть два заключительных этапа.

На «Гран-при Черного моря» будут иностранные участники

— В октябре турниром в Сочи завершается «Гран-при Черного моря» — 2024. Чем примечателен был международный шахматный фестиваль в этом году? И в чем его основная цель?

— Серия турниров на любой вкус (классические шахматы, рапид и блиц) в курортных городах юга России была придумана для того, чтобы разнообразить досуг для шахматистов и любителей нашей игры, которые находятся в отпуске. Идея родилась еще примерно 10 лет назад, но реализовать ее удалось только в 2021 году. Проведение «Гран-при Черного моря» себя полностью оправдывает, как с точки зрения массовости (в этом году в 12 этапах выступит около 10 тысяч человек), так и интереса наших партнеров.

Второй год народный фестиваль «Гран-при Черного моря» поддерживает компания «АвтоВаз», которая обеспечивает суперпризы — автомобилю LADA. И если в прошлом году машину получил только победитель мужского турнира (им стал международный гроссмейстер из Москвы Никита Афанасьев), то в нынешнем году помимо победителя общего зачета, автомобиль LADA получит и шахматистка, показавшая лучший результат среди женщин.

Еще бы я отметил, что в этом году на карте «Гран-при Черного моря» появилось новое место проведения — станица Голубицкая. И хотя географически Голубицкая расположена на берегу Азовского моря, но в концепцию «море, солнце, шахматы» одно из популярнейших мест отдыха на Таманском полуострове вписалось отлично. Плюс в замечательный организатор Андрей Усков, который много лет проводит в курортном поселке Краснодарского края шахматные турниры разного уровня.

— Участвуют ли в «Гран-при» шахматисты из других стран?

— У турнира широкая география участников, в том числе из дальнего зарубежья. Шахматисты, представляющие Беларусь, Армению, Азербайджан, Казахстан, Грузию, Сербию, Ирландию, Германию, Польшу, не первый год принимают участие в турнирах «Гран-при Черного моря».

— Какие внутренние старты вы бы еще выделили до конца года?

— Четвертый квартал традиционно является очень насыщенным на события. Через 12 дней в легендарной сочинской «Жемчужине» стартуют личные и командные чемпионаты России по рапиду и блицу, которые собирают весьма представительный состав участников. Не исключение и этот год. Подтвердили участие более 20 международных гроссмейстеров, в том числе действующая чемпионка мира по быстрым шахматам Анастасия Боднарук.

С 20 октября стартует первенство России среди ветеранов во все виды шахмат: классика, рапид и блиц, а в конце ноября — в начале декабря в Сочи пройдет командный Кубок России, на который уже заявилась порядка 20 субъектов. В прошлом году мы впервые провели этот старт и все были очень довольны, что мы смогли заполнить эту нишу (раньше Кубок России проводился только в личном зачете).

Также в октябре — ноябре пройдут первенства федеральных округов среди детей во всех возрастных группах. Это главное отборочное соревнования к первенству России. Для Высшей и для Первой лиги.

Личные чемпионаты Азии примет Иордания

— А что касается международных турниров, помимо чемпионата мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке?

— Состоится целая серия детских и юношеских чемпионатов мира. Детские ЧМ до 8, 10, 12 лет пройдут в Италии, а юношеские ЧМ (14, 16,18) — в Бразилии. Мы уже сформировали делегации и очень надеемся на повторение высоких прошлогодних результатов.

Через несколько дней на Филиппинах начнется первенство Азии среди детей, а в начале декабря первенство Азии среди школьников в Бангкоке. В середине ноября пройдет и чемпионат мира среди ветеранов.

— А уже известно, где и когда пройдут личные чемпионаты Азии-2024, на которых будут разыгрываться путевки на Кубок мира-2025?

— Во время Всемирной шахматной олимпиады состоялось традиционное заседание Азиатской шахматной федерации, где было принято решение, что чемпионат Азии-2024 примет Иордания. В ближайшее время ждем публикации на официальном сайте точные сроков и места проведения. В Иордании визу россиянам можно получить в аэропорту Аммана по прибытии в страну, есть онлайн вариант — заполнив форму на сайте МВД Иордании, в том числе и через мобильное приложение MOI.

Так что никаких сложностей для наших игроков возникнуть не должно.

Отдельно хочу сказать, что с 3 по 7 ноября в Харбине пройдет матч Дружбы между детскими командами России и Китая. Это замечательное мероприятие проводиться с 2014 года и, к сожалению, последние четыре года не проводился из-за объективных причин, связанных с пандемией коронавируса.

— Напомните его формат?

— Дети играют между собой в рапид и блиц. Российская команда будет составлена из воспитанников гимназии имени Примакова, — действующие победители (и трехкратные чемпионы) «Белой ладьи». Мы уверены, что ребята достойно представят нашу страну на международной арене. Еще одной составляющей матча Дружбы является матч звезд. Нашу страну представитдействующий чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира по блицу Владислав Артемьев. Отмечу, такого звездного капитана на этих матчах еще не было. Так что пользуюсь случаем хочу сказать Владу большое спасибо. Уверен, дети долго будут вспоминать, что в одной команде с Владом представляли нашу страну на мировом событии.

— А состоится ли шахматный турнир в рамках ШОС, который сборная России выиграла в прошлом году?

— Пока у нас нет такой информации. В прошлом году турнир в хорошем смысле свалился как снег на голову. Я даже шутил, что китайцы специально позвали нас в последнюю минуту, рассчитывая, что мы откажемся. А мы не только приехали, но и обыграли хозяев. Так что если в этом году объявят о турнире в рамках ШОС, то мы обязательно соберем команду.

Участие Непомнящего в Суперфинале-2025, безусловно, станет украшением чемпионата

— Ян Непомнящий в интервью «СЭ» допустил, что в следующем году сыграет в Суперфинале чемпионата России, «если вынести турнир на какую-то разумную дату». Уже есть какое-то понимание по срокам?

— У топ-игроков очень плотные личные календари, которые порой расписаны на один-два года вперед. У Яна, который, безусловно, является номером один в России, точно такая же ситуация — хватает предложений, и он может выбирать среди турниров. Его участие в Суперфинале-2025, безусловно, станет украшением чемпионата, а турнир «добавит веса».

ФШР при составлении национального календаря всегда учитывает международный. Так было всегда. И пять, и 10 лет назад и сейчас. Тут хочу отдать должное ФИДЕ, что сейчас порядка с календарем стало больше, и уже сейчас в октябре есть понимание сроков проведения основных международных событий 2025 года. Поэтому могу сказать, что предварительно Суперфинал пройдет с 30 сентября по 13 октября 2025 года (как и 2023 году в Царском Селе). Конкретная информация появится, когда мы подпишем все официальные бумаги. Надеюсь, это случится в самое ближайшее время.

— Насколько болезненным для вас стало решение Генассамблеи? И согласны с тем, что Аркадий Дворкович несет ответственность за то, что голосование не было тайным?

— Сказать, что я был обескуражен этим решением, ничего не сказать. Что касается формы голосования, то даже подавляющее большинство наших недругов (подходящее слово) признавали, что если бы голосование было закрытым, то результат с большой долей вероятности был бы кардинально другой. Но это уже история.

Жизнь продолжается, идем дальше. Как тут не вспомнить культового героя Сергея Бодрова, который говорил, «сила в правде: у кого правда, тот и сильнее». Правда за нами и скоро все встанет на свои места.