Федерация керлинга России не будет оспаривать продление отстранения от международных турниров

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев прокомментировал решение Всемирной федерации керлинга (WCF) продлить отстранение россиян от международных соревнований.

«Судиться мы не будем, история бесполезная. Наша федерация точно не будет испытывать проблем с развитием керлинга в России, ее программа на это и рассчитана — каждый месяц у нас открываются новые отделения, строятся спортивные объекты. Спрос на наш вид спорта превышает наши возможности, так что в этом отношении у нас проблем нет. У федерации появляются средства и от букмекерских отчислений, мы развиваем новые направления — студенческий, корпоративный, профессиональный керлинг, любительский и массовый спорт», — приводит слова Свищева ТАСС.

Также президент Федерации керлинга России отметил, что в отсутствии международной практики уровень спортсменов падает и от этого никуда не деться. При этом, по мнению Свищева, внутренняя конкуренция высока.

10 января совет WCF заявил, что присутствие российских и белорусских спортсменов может нанести ущерб мероприятию, поставить под угрозу безопасность участников или порядок проведения турнира.

Летом 2023 года организация уже продлевала отстранение спортсменов.