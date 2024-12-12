Российских борцов Дургаева и Маликова дисквалифицировали на четыре года за допинг

Объединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал на четыре года российских борцов Хизара Дургаева и Камала Маликова за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Дургаев и Маликов, завершившие карьеру борцы, получили четырехлетнюю дисквалификацию за применение запрещенных препаратов. Срок отстранения для обоих спортсменов начался с 18 июня 2024 года.

Дургаеву — 41 год. До 2007 года он представлял Азербайджан на соревнованиях, тогда же его впервые дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Дургаев — борец вольного стиля, абсолютный чемпион России 2009 года, победитель международного турнира «Кубок Рамзана Кадырова» в Грозном (2011).

Маликову — 37 лет. Он обладатель золотой медали командного Кубка мира по борьбе (2010), бронзовый призер студенческого мирового первенства (2012), трижды занимал третьи места на чемпионатах России по вольной борьбе.