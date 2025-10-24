Видео
Фехтование

Олимпиада

24 октября, 00:30

Егорян посетовала на отсутствие лидеров среди спортсменов при получении нейтрального статуса

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Яна Егорян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира, фехтовальщица Яна Егорян в интервью «СЭ» высказалась о получении нейтрального статуса российскими спортсменами.

По ее словам, руководители видов спорта переложили ответственность, а спортсмены не обозначили свои амбиции.

— Спортсмены из других видов спорта иногда спрашивают, как у фехтования и плавания получилось вернуться на международную арену. Понимаю, что это не ваша работа, но есть рецепт, объяснение?

— Конечно, я не знаю всех тонкостей работы нашей федерации, как именно шло общение с международной федерацией (FIE), но работа шла с первого дня нашего отстранения. Отсюда результат — заинтересованность. Знаю виды спорта, в которых руководители ждали, что сами спортсмены заявят о готовности выступать под нейтральным флагом, — тогда, мол, и будем работать. В итоге спортсмены руки не подняли — и федерация ничего не делала. Непонятная ситуация: спортсмены вроде взрослые люди, должны понимать, к чему они идут, с другой стороны, на руководителях ответственность самим принимать такие решения — да или нет. А так ответственность переложили, среди спортсменов лидеров нет, которые могли бы встать и защитить команду, вот и получается, что в некоторых видах спорта сейчас ситуация не лучшая.

— Нет ощущения, что у нас большинство спортсменов — ведомые? Перед Парижем тоже можно было встать и сказать — едем.

— Не могу говорить за других. Все решения, касающиеся моей жизни, я всегда принимала сама. У меня есть мнение по любому вопросу, и если я с чем-то не согласна, то говорила об этом прямо, не юлила. Да, бывали ситуации, когда это приводило к конфликтам. Но благодаря этому руководители федерации знают: у Яны есть свое мнение, и Яна его будет отстаивать. Она не станет молчать, если ей что-то не нравится. И это важно — когда спортсменов слышат, когда строится диалог с руководством. В долгосрочном периоде это оказывается правильной историей, которая выгодна всем.

Полностью интервью с Яной Егорян читайте на сайте «СЭ».

Яна Егорян.«Надо идти за своим сердцем, а не за стандартами, навязанными обществом». Правила жизни Яны Егорян

Фехтование
Яна Егорян
