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Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 15:45

Минеев стал депутатом Народного совета ДНР

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев стал депутатом Донецкого народного совета.

– Можно заметить, что вы в кепке с надписью «Донбасс». По случаю чего?

– Я сюда приехал из Донецка, – сказал Минеев на пресс-конференции. – Рафаэль [Карвальо] сказал, что он прилетел из далекой Бразилии – я, на самом деле, тоже проделал нелегкий и длинный путь, потому что он лежал из Махачкалы через Донбасс. В течение четырех дней сюда добирался, еще два дня потратил на то, чтобы поучаствовать в выборной конференции, которая проходила с 8-го по 10-е число в Донецке. В первый раз в составе РФ жители ДНР выбирали орган управления. Можете меня поздравить, стал депутатом Донецкого народного совета. Такую кепку подарили. Представляю Донбасс на профессиональном ринге уже с 2008 года, теперь буду делать это еще и в качестве народного избранника, в качестве депутата. И буду оправдывать возложенное на меня доверие.

15 сентября в Элисте Минеев проведет бой по кикбоксингу с экс-чемпионом Bellator в среднем весе бразильцем Рафаэлем Карвальо. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Владимир Минеев
ММА
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