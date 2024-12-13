Папин против американского гиганта, Минаков против экс-соперника Фьюри. Что ждет зрителей на «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Все поединки главного карда будут интересными.

Вечером 13 декабря в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Виталий Минаков подерется с Кевином Джонсоном по правилам бокса. В соглавном бою тоже планируется интересный боксерский поединок: чемпион WBA Asia Алексей Папин сразится с экс-бойцом UFC Грегом Харди. Рассказываем об этих и других боях, которые пройдут в пятницу на арене «Мегаспорт».

Вадим Мусаев — Рай Сейтжанов

Мусаев — российский профессиональный боксер с идеальным рекордом из 10 побед в 10 поединках. Прошлый бой 31-летнего россиянина состоялся 8 августа 2024 года против намибийского боксера Паулуса Амавилы. Поединок в Уфе завершился уже в четвертом раунде, причем за бой Мусаев успел отправить соперника в нокдаун четыре раза. В данный момент Мусаев занимает пятое место в рейтинге Boxrec среди российских боксеров первой средней весовой категории.

Его соперником 13 декабря станет казахстанский боксер Рай Сейтджанов. Казахстанец также не побежден, за профессиональную карьеру он одержал 11 побед и ни разу не проиграл. Причем семь из последних восьми поединков он выиграл досрочно и не позже пятого раунда. В предыдущем бою Сейтджанов нокаутировал представителя Таджикистана Акбарджона Назарова во втором раунде.

Сергей Кузьмин — Соломон Адебайо

Кузьмин — известный российский тяжеловес, одноклубник Дмитрия Бивола и ученик Геннадия Машьянова. Профессиональный рекорд 37-летнего Кузьмина — 19 побед и два поражения. 14 боев Кузьмин выиграл досрочно. Также Сергей дважды претендовал на пояс WBC International в тяжелом весе, но первый бой против Амира Мансура был признан несостоявшимся, а вторая попытка обернулась спорным поражением от Мартина Баколе. Предыдущий бой Кузьмин провел летом 2023 года против Германа Гарсии Монтеса и победил в восьмом раунде.

Его соперником станет нигериец Соломон Адебайо, который вышел на коротком уведомлении после того, как Мурад Халидов снялся с поединка. Адебайо — мощный и непобежденный нокаутер: 13 из 14 побед он завершил досрочно. Прошлый поединок Соломон провел против представителя Намибии Лукаса Ндафолумы — бой закончился нокаутом в первом же раунде.

Алексей Папин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Алексей Папин — Грег Харди

Алексея Папина можно считать лучшим тяжеловесом из России — до введения санкций он занимал первую строчку в рейтинге WBA. Сейчас Алексей владеет поясом WBA Asia, а в его команде говорят, что следующим шагом станет титул WBA Gold. Папин провел 20 профессиональных поединков, выиграв 18 из них. Бой с Илунгой Макабу россиянин проиграл, а поединок против Сослана Асбарова был признан несостоявшимся. Предыдущий поединок Алексей провел в августе 2024-го против Феликса Валеры и отправил бывшего соперника Дмитрия Бивола в нокаут в пятом раунде.

Оппонент у Папина в этот раз нестандартный. Грег Харди проведет только четвертый профессиональный поединок в боксе — предыдущие три он выиграл. Харди больше известен как боец UFC, где он проиграл Александру Волкову, но продержался с ним полные три раунда. Всего в UFC Харди одержал пять побед и потерпел семь поражений, а теперь побьется с Папиным в боксе. Алексей считается серьезным фаворитом, но у Харди есть преимущество в виде его габаритов: перед поединком весы под американцем показали 146 кг, тогда как россиянин весит 101 кг.

Виталий Минаков, Владимир Хрюнов и Кевин Джонсон. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Виталий Минаков — Кевин Джонсон

Легендарный российский тяжеловес Виталий Минаков дебютирует в профессиональном боксе. Минаков хорошо известен любителям смешанных единоборств: он был чемпионом Bellator, побеждал в титульном поединке Александра Волкова и по праву считается одним из лучших бойцов в истории России. В последние годы Виталий не был так активен: прошлый бой именно по ММА он провел в 2021 году, уступив Саиду Соуме из-за травмы пальца — рефери остановил поединок, хотя Минаков был готов продолжать. В августе этого года Виталий вернулся и попробовал себя в поединке по боксу, но в маленьких перчатках. Получился непростой поединок с Оли Томпсоном, но победу одержал россиянин.

В профессиональном боксе Минакова встретит Кевин Джонсон. Американец, который не так давно получил российский паспорт, имеет насыщенную карьеру. Джонсон бился с такими титанами, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Дерек Чисора, Энтони Джошуа, Энди Руис и другие. Предыдущий поединок Джонсон провел против ирландца Шона Тернера из зала Конора Макгрегора и одержал убедительную победу нокаутом.