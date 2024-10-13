Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 08:51

Бетербиев заявил, что готов к реваншу с Биволом через полгода

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о потенциальном реванше с соотечественником — россиянином Дмитрием Биволом.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114:114, 116:112, 115:113) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

«Я готов дать ему реванш. Но не ранее чем через полгода. И если власти Саудовской Аравии этого захотят», — цитирует Бетербиева ТАСС.

Артур Бетербиев. Бетербиев — абсолютный чемпион мира! Артур переиграл Бивола по очкам

Бетербиев одержал 21-ю победу в 21 поединке в карьере. Бивол впервые проиграл, на его счету 23 победы.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Сборная Украины обыграла Грузию в матче Лиги наций
Ивлева не пустили на матч хоккейного «Динамо»
Безумие в Челябинске, спартаковский «сухарь» и Ротенберг, который вернул должок. Что произошло в КХЛ 12 октября
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за четыре чемпионских пояса
Промоутер Бивола — о победе Бетербиева: «Это какая-то шутка»
Опубликованы судейские записки боя Бетербиев — Бивол
Валуев признался, что хотел бы увидеть реванш Бивола и Бетербиева
Бивол: «Нет времени на сожаления после поражения от Бетербиева»
Кириенко: «Бивол и Бетербиев — гордость российского бокса, это настоящие примеры для подражания»
Бетербиев победил Бивола. Хотя вы, возможно, считаете иначе
Сегодня
Вчера
Неделя