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Сегодня, 07:54

Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде

Давид Хачатрян
Артур Бетербиев и Каллум Смит.
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) одержал досрочную победу над бывшим чемпионом WBA в суперсреднем весе Каллумом Смитом (29-2), нокаутировав британца в седьмом раунде. Бой состоялся 13 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

На протяжении всего боя Бетербиев работал первым номером, в четвертом раунде он выбросил на Смита град ударов и был близок к тому, чтобы закончить бой. В 7-м раунде Бетербиев отправил Смита в нокдаун, а затем нокаутировал. По подсчетам эксперта ESPN Майка Коппингера, россиянин забрал все раунды со счетом 10-9.

Бетербиев ни разу в своей карьере не доводил бой до решения судей. В прошлый раз он победил Энтони Ярда (24-3) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января 2023-го на OVO Arena Wembley в Лондоне, Великобритания.

Смит до этого боя проиграл лишь абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2) единогласным решением судей (117-111, 119-109, 119-109). Бой состоялся 19 декабря 2020-го на Alamodome в Сан-Антонио, США.

Бокс
Артур Бетербиев
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