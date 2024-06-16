Кудряшов: «Бой Дэвиса и Ломаченко будет для меня самым ожидаемым после поединка Бивол — Бетербиев»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC Дмитрий Кудряшов поделился мнением о бое Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина.

«Мартин был хорош, и было видно, что Дэвис никак не мог нащупать нити боя в первой половине. Возможно, сказался простой, а, может, трудно было адаптироваться к левше. Мартин оказался неудобным для Дэвиса. И бой Джервонты с Василием Ломаченко будет для меня самым ожидаемым после поединка Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Кажется, у Дэвиса будет большие проблемы с Василием. Донести свой нокаутирующий удар ему будет намного сложнее. Американец найти не сможет Ломаченко, не говоря о том, чтобы попасть», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Дэвис нокаутировал Мартина в восьмом раунде боя за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBA.