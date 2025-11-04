Джейк Пол объявил об отмене боя с Джервонтой Дэвисом

Блогер и боксер Джейк Пол сообщил об отмене поединка с чемпионом мира в легком весе по версии WBA Джервонтой Дэвисом.

«Джервонта Дэвис — настоящее ходячее отребье. Работать с ним — это просто кошмар. Непрофессионализм, странные запросы, опоздания на съемки на несколько часов, многочисленные аресты, связанные с этим обвинения и судебные иски. Поддерживая этого человека, вы поддерживаете самый отвратительный грех, который только может совершить человек.

Я не хочу давать этому абьюзеру площадку для роста числа его фанатов и увеличения банковского счета. Моя компания защищает женщин. Мне очень жаль всех, кто был причастен к этому бою. Особенно бойцов андеркарта и мою команду, которая усердно готовилась к бою, но я не буду жертвовать своим временем с близкими и детьми, чтобы этот дурак снова потерял остатки разума.

Надеюсь, вы, люди, посмотрите дальше его фейковых уличных образов и найдете что-то более глубокое, за что можно болеть. А я, как всегда, жду следующего соперника. Кого угодно, в любое время, в любом месте», — написал Пол в соцсетях.

Выставочный бой между Полом и Дэвисом должен был возглавить вечер бокса в Майами, который состоится 14 ноября.