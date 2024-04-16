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Сегодня, 12:45

Эдди Хирн: «Бетербиев высокомерный. Я сказал Биволу, что он его отмудохал»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что ему не нравится «высокомерие» чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0).

«Честно говоря, он мне не очень нравится. Я считаю его высокомерным. И это справедливо, потому что он невероятно опасен. Но мы здесь, чтобы говорить о поединке, и я сказал Дмитрию Биволу: «Давай его отмудохаем, отправим его в школу бокса», — сказал Хирн в интервью DAZN.

Бетербиев и Дмитрий Бивол (22-0) подерутся 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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