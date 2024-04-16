Отец Хейни назвал Ломаченко «плаксой»

Билл Хейни, отец бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни (31-0), заявил, что будет болеть за экс-чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (21-2) в бою с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-3).

«Конечно же, мне нравится Камбосос и его семья. Так что я однозначно болею за Джорджа, а не за этого плаксу Ломаченко», — сказал Хейни-старший в интервью FightHype.

Ломаченко и Камбосос подерутся 12 мая за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.