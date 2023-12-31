Пакьяо подерется с Банчамеком 20 апреля 2024 года

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) проведет поединок против легенды муай-тай, многократного чемпиона мира по различным версиям и двукратного победителя гран-при К-1 World МАХ Буакава Банчамека (241-24) 20 апреля 2024-го на арене IMPACT в Бангкоке, Таиланд.

Бой будет состоять из шести раундов, каждый из которых продлится три минуты с двухминутным отдыхом перед каждым раундом. Стоимость организации поединка оценивается в 25 миллионов долларов, сообщает Thai Enquirer.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что попытается договориться с Пакьяо о возвращении на боксерский ринг.