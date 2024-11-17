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Сегодня, 12:19

Тайсон признался, что едва не умер в июне

Алина Савинова
Майк Тайсон.
Фото Global Look Press
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Американский боксер Майк Тайсон после поражения от соотечественника Джейка Пола рассказал, что в июне боролся за свою жизнь, перенеся восемь переливаний крови.

«Это тот случай, когда ты проиграл, но все равно чувствуешь себя победителем. Я благодарен за бой и не жалею, что вышел на ринг в последний раз. В июне я чуть не умер. Мне сделали восемь переливаний крови. Потерял половину своей крови и более 11 кг веса в больнице», — написал Тайсон в своих соцсетях.

Джейк Пол и&nbsp;Майк Тайсон. «В этом танце не было реальных действий». Мировые СМИ назвали поединок Тайсона и Пола фарсом

Боксер гордится тем, что его дети увидели, как он провел восемь раундов с талантливым бойцом перед переполненным стадионом.

«Это опыт, о котором не вправе просить ни один мужчина. Спасибо», — добавил он.

Тайсон и Пол провели поединок в рамках вечера бокса в Арлингтоне (США), который прошел в ночь на 16 ноября. Бой продлился 8 раундов и носил статус официального. 27-летний Пол одержал победу единогласным решением судей (80-72, 79-73, 79-73).

Всего на счету 58-летнего Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и 7 поражений.

Бокс
Майк Тайсон

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