В Саудовской Аравии готовы провести реванш между Бетербиевым и Биволом

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх прокомментировал потенциальное проведение реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Я сосредоточусь и постараюсь провести реванш. Если они согласятся, мы это сделаем», — цитирует Аль аш-Шейха журналист Майкл Бенсон в соцсети X.

Бетербиев победил Бивола решением большинства судей — 114:114, 115:113, 116:112 — и стал обладателем всех поясов в полутяжелом весе.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков.

39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа. После боя он заявил, что готов в реваншу через полгода. Бивол на пресс-конференции отметил, что у него нет времени сожалеть об исходе поединка: «Все, надо ехать дальше, строить дальше планы».