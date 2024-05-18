Усик против Фьюри: ненастоящий тяжеловес против худшего чемпиона в истории

В субботу в Саудовской Аравии впервые за 25 лет мы узнаем имя абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

С поединком Фьюри — Усик на самом деле все предельно ясно. Многим кажется, что есть выбор, за кого болеть, и нужно погрузиться в истории обоих, тактико-технические параметры, — но выбор давно уже сделан за вас. Ни один из них не лучше и не хуже другого, они просто разные — их публичный образ, манера поведения, стиль бокса, окружение... Разные культуры, разные миры.

Это не мешает фанатам кричать «если ты за Фьюри — ты идиот, он худший в истории чемпион в тяжелом весе», ну или «Усик вообще не тяжеловес, и его бокс вообще не то, что нужно зрителю». Какой он с точки зрелищности, этот стиль Усика — вообще неважно, благодаря этому боксу Александр выиграл Олимпиаду, стал чемпионом в первом тяжелом весе и затем в тяжелом, побеждал Хука в Германии, Хантера в США, Бриедиса в Латвии, Гассиева в России, Бэлью, Чисору и Джошуа в Британии... К нему просто не может быть вопросов. Вся его репутация в боксе построена максимально честным образом, он приезжает к вам домой, побеждает вас там, затем может снова сделать это на нейтральной территории. Есть нюансы, но о них чуть позже.

С другой стороны, Тайсон Фьюри — «худший чемпион в истории», продолжает побеждать, причем нокаутировал или перебоксировал всех, кого ему давали в соперники, но многих это не удовлетворяет, потому что он отказывается быть просто боксером. Он снимается в реалити-шоу, дружит с главами международных наркокартелей, то собирается уходить из бокса, то возвращается, борется со всеми видами зависимостей, раздувается до страшных размеров и худеет. Вместо защиты титула против «нормального соперника» он проводит шоу-поединок против экс-бойца UFC Фрэнсиса Нганну и делает это так, что тут впору вручать приз за самый отвратительный бой года.

Фото Reuters

А, да — еще он сорвал встречу с Усиком в феврале, и тут уже правда, по версии одних — он боится, поэтому попросил сделать себе рассечение, по другой — был в отвратительной форме, а есть и третий вариант — не было никакого рассечения. Возможно ли это? Конечно, да. Плюс ругань, выходки самого Тайсона и членов его семьи. Там местами все так плохо, что стыдно становится даже мне как зрителю. К примеру, «Большой Джон», отец Тайсона Фьюри, бывший кулачных боец и уголовник с тюремным сроком орал прыгал, бодался с командой Усика пару дней назад, а затем решил ударить головой кого-то, что выглядел наименее угрожающе. В итоге Джон извинился, конечно, но весь мир облетели его фотографии и видео — в крови и со свирепой физиономией, но как же это выглядело глупо... Но показательнее всего была реакция его сына.

«Что там с твоей башкой, ты тупой придурок?!», — кричал Тайсон. Кажется, он даже немного удивился. Очень хорошо соперника охарактеризовал в одном из интервью Усик: «Он хороший, человек, семьянин, уважителен, но включите телевизор, наставьте на него камеры — он словно превращается в инопланетянина! Ругается, кричит, но для меня это всего лишь шоу...»

Фото Reuters

В реальности, оба они — и Александр, и человек в образе «Цыганского короля» друг друга любят и уважают. Они помогают друг другу зарабатывать деньги. И вот для того, чтобы пойти чуть дальше трэштока, который всем давно надоел — как раз вполне сгодился Джон Фьюри.

И н забывайте, хороший бокс — не продает билеты и трансляции никому, кроме самых преданных фанатов, а их очень и очень мало. Чтобы в бокс пришли большие деньги, и к экранам прилипли миллионы — мало быть чемпионом и уважать своих соперников. Нужно делать шоу. И если вам кажется, что это все бред, и умение хорошо бить джеб, уклоняться и контратаковать само по себе должно хорошо оплачиваться, то поздравляю, вы живете в выдуманном мире. Тайсон Фьюри и есть та причина, по которой саудиты вкладывают свои нефтедоллары и деньги инвестиционных фондов в бокс. А следом за Фьюри уже идут все остальные.

Может быть, Тайсон Фьюри не так уж хорош. Если оценивать качество его навыков, оппозицию, природные способность организма и прочее... в поединке против Леннокса Льюиса, Риддика Боу, Али или Фрейзера, я бы на Тайсона не поставил. Но мы живем здесь и сейчас, и только Усик может или не может показать, что собой представляет Фьюри. И только Тайсон Фьюри может сегодня являться тем, по кому бы будем измерить и оценить бокс Усика.

Фото Reuters

Джошуа? Ментально сломлен в боях с Усиком. Дюбуа? То ли попал ниже пояса, то ли выиграл нокаутом, который не засчитали. Чисора? Ну там Усик показывал свою уязвимость. И тут бои в тяжелом весе и закончились. Их было не так уж много. Не поймите неправильно, бокс Усика крутой, достижений полно, его нельзя просто перебить количеством ударов, вырубить одним попаданием (в голову, по корпусу вопросы), нельзя затолкать и замучить в клинче, нельзя залезть в голову и вывести из себя (предположительно). Здесь для победы нужно использовать все, потому что чего-то одного будет недостаточно. Точно так же и для того, чтобы «поставить Цыгана на место» — нужно много всего. Из нокдаунов он встает, в ключевые моменты карьеры возвращает и скорость, и тайминг, и мощь. Здесь нужен полный набор инструментов.

Поэтому с чисто боксерской точки зрения этот бой и является таким крутым. Главным боем тяжеловесов прямо сейчас, после него мы получим абсолютного чемпиона мира и переосмыслим многое. И победителю простим очень многое, если не все.