«Я еще не подписал контракт на бой с Бетербиевым. Но готовлюсь и верю, что он будет». Бивол дал интервью Дрозду

Беседа на сборе в Киргизии — неподалеку от красивейшего озера Иссык-Куль.

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол дал интервью Григорию Дрозду. На 1 июня у Бивола запланирован поединок за звание абсолютного чемпиона мира с Артуром Бетербиевым. Однако, по словам Бивола, контракт на бой он до сих пор не подписал.

— В январе твоя команда сообщила, что ты подписал предварительный контракт на бой. И это Бетербиева сильно возмутило, он говорил, что ты баламутишь воду и что-то в этом духе. Почему он так остро реагировал?

— У него своя информация, может, что-то для него по-своему доносят. Но в январе я ничего не подписывал. Подписывал контракт на бой с Артуром Линдоном. И там в контракте было прописано, что Саудовская Аравия сделает мне еще два боя. Следующим боем будет Бетербиев на таких-то условиях примерно в такой-то период. Согласен ли я на это? И я поставил свою подпись, что согласен. И на бой с Линдоном, и на последующие бои. То есть от меня уже ничего не зависит. Я уже все свои условия со своей командой обсудил. Мы их уже выдвинули, и их уже одобрили. Теперь сторона Артура, как я понимаю, договаривается с Саудовской Аравией.

— То есть он на сегодняшний момент пока еще не подписал договор?

— Честно говоря, я не знаю. Может быть, они что-то и подписали уже. Но так как это не выходит в сеть, нам не сообщают. Но примерно нам говорят, что вы готовьтесь, 1 июня будет все, потому что Саудовская Аравия — это не стандартный промоутер, американский или английский, они работают совершенно по-своему. У них есть свои взгляды на этот бизнес профессионального бокса. Они хотят сделать по-другому. Просто им так удобно.

— По факту сегодня получается так, что Артур Бетербиев еще не подписал контракт на бой. Возможно ли, что этот бой может не состояться?

— Смотри, по факту я не знаю, подписал он контракт или нет. И по факту я сам еще на этот бой не подписал контракт. Но я уже сказал все свои условия, и мне уже их одобрили. Просто обычно, когда вторая половина договорилась устно, тогда все и подписывают. То есть со мной уже договариваться о чем-то не надо. Мне уже нужно просто прислать бумагу, я ее подпишу. Все условия со мной оговорены. Я не знаю их условия, пришли ли они к согласию, но я стараюсь не думать о том, будет ли этот бой или нет. Я просто готовлюсь и верю в то, что этот бой будет. Я готовлюсь на 1 июня.

— Но внутренние ощущения все равно есть у боксера. У тебя есть ощущение, что ты идешь намеченным путем?

— Да, конечно. Я могу сказать, что перед боем с Канело у нас каждую неделю было: «Все, бой отменяется. Боя не будет. Боя не будет. Боя не будет». Говорили, что боя не будет, потому что «Ти-Мобайл Арена» не хочет делать, потому что ты из России. Я все равно старался отвлечься от этого, я просто готовился на свою дату. Я думал: «Ну, я буду готовиться. Боя не будет, ну и не будет. А если будет, то отлично». Так же и здесь. Я готовлюсь на 1 июня.

Артур Бетербиев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

« У меня к Бетербиеву никаких вопросов нет. Я отношусь к нему с уважением »

— Бетербиев сказал, что у вас есть друг к другу вопросы. У тебя есть какие-то вопросы к Артуру?

— Честно, у меня абсолютно никаких вопросов к нему нет.

— Для тебя это просто бой?

— Для меня это просто бой. Я к нему даже отношусь с уважением как к спортсмену, потому что когда я пришел в сборную, он был один из ее лидеров. И я, как молодой парень, смотрел за многими сборниками. За тем же Матвеем Коробовым, за тем же Бетербиевым, за Егором Мехонцевым. Я старался учиться у них. Поэтому я не знаю, какие там вопросы могут быть. Но у меня вообще все в порядке.

— Каким ты ожидаешь увидеть Артура Бетербиева, который выйдет против тебя 1 июня?

— Я всегда стараюсь не просто думать, что мой соперник хороший, я стараюсь плюс 100 очков ему накинуть еще и готовиться на такого соперника. Поэтому я вижу Бетербиева в его лучшей форме, что он, как всегда, крепкий, выносливый, с хорошим давлением. То есть все его качества, которыми он обладает, еще плюс 100 очков ему накидываешь, вот такой вот будет Бетербиев.

У него есть такие качества хорошие, как сила, у него есть выносливость. У него есть такая чуйка, что если он попадает, он сразу вгрызается в соперника и не отпускает, хорошо бьет в корпус правой рукой, даже тычок левой крепкий, поэтому, исходя из этих данных, я предполагаю, что он будет еще лучше.

— Все отмечают физическую силу, давление Бетербиева. За счет чего ты собираешься справиться с этим?

— За счет подвижности, за счет умения чувствовать свою дистанцию, за счет выносливости, это тоже немаловажный факт. Передняя рука. Конечно, это непросто, но в этом и есть азарт такого боя, когда соперник создает такие сложности.

— Его давление колоссально, и есть удары в корпус. Мы часто видим, что иногда именно эти удары — начало конца его соперника. Я спросил об этом у тренера Геннадия Юрьевича [Машьянова]. Я сказал: «Что вы будете делать с ударами в корпус? Как вы будете их нивелировать, от них защищаться?» Он так прищурился, ухмыльнулся и сказал: «Да мы просто не будем их пропускать. Вот и все. Шаг назад — и удар в пустоту, вот и все».

— Ну, он правильно сказал. Нужно их просто не пропускать. Элементарно звучит, но нужно стараться так и делать. Конечно же, они где-то будут проходить, и никто же не даст тебе ответа, что ты будешь делать, если пропустишь в корпус. Ты будешь терпеть. Если уж не терпеть, то что еще. Что ты будешь делать, если ты начнешь пропускать в голову? Буду пропускать.

— Если случится так, что Артур Бетербиев навяжет тебе среднюю дистанцию, ты готов будешь к этому боксу?

— Гриш, ко всему буду готов. Я буду учитывать все возможные факторы, что может происходить в бою. В этом и профессионализм, что ты должен быть готов ко всему и должен быть готов либо что-то нивелировать, либо где-то, наоборот, навязать свое. В этом и заключается прелесть бокса — и тем более бокса такого, где разность стилей.

Дмитрий Бивол. Фото Getty Images

« Один из моих главных страхов — остаться ни с чем после завершения карьеры »

— Многие спортсмены, заработав деньги, быстро их тратят после завершения карьеры. Ты говорил, что инвестируешь деньги.

— Это один из моих больших страхов, если честно, — быть таким спортсменом, который смог себе сделать карьеру, а потом остался ни с чем. То есть все ходят и думают, как жаль. Какой хороший был, какой крутой был. Как так вышло, как жаль.

— У тебя есть примеры?

— Есть, но я не хочу их называть. Конечно, у каждого есть эти примеры, когда мы видим, что человек столько трудился, зарабатывал, а потом раз — и он совсем не там находится, не на том уровне уже. Когда и денег у него, кажется, нет. Он куда-то там вложил, проиграл, прогулял.

— И как ты борешься с этим страхом?

— Конечно, я не обладаю сейчас большим количеством времени, чтобы заниматься бизнесом. Я пробовал, но это все не то. Надо погружаться. Мне интересно, кто чем занимается сейчас, нужны ли там инвестиции. Это как умножение капитала, а для сохранения капитала, чтобы избавиться от инфляции, я покупал недвижимость. У меня в основном была недвижимость.

— Стабильная такая история.

— Да, она у меня стоит, где-то поднимается в цене, где-то падает, но это лучше, чем просто быть в деньгах. Можно сделать ремонт, продать.

— У тебя есть финансовый консультант?

— Честно говоря, нет, но есть много людей в окружении, бизнесменов разных состоявшихся, у которых я часто спрашиваю совета. В основном дают правильные советы. Где-то я думаю: «Да нет, наверное, это не так будет, сделаю по-своему». Потом думаю: «Блин, надо было послушать». Конечно, стараюсь прислушиваться к опытным людям.

Майк Тайсон. Фото Global Look Press

« В детстве мечтал, чтобы у меня были руки такого же размера, как у Майка Тайсона »

— Ты говорил, что твоим любимым боксером был и остается Майк Тайсон. Недавно он официально сказал, что проведет бой против Джека Пола.

— Один из любимых моих боксеров. Когда я начал заниматься боксом, я очень мечтал о том, чтобы у меня были руки такого же размера и такой же силы, как у Майка Тайсона. У меня была такая мечта. Так же быстро выигрывать своих соперников, как и Майк Тайсон.

Да, я тоже видел эту новость [о бое Тайсона и Пола]. Наверное, это один из тех примеров, когда я бы не хотел таких боев — в таком возрасте. Я не думаю, что Майк делает это, потому что ему так охота биться. Мне кажется, это финансовое положение больше его толкает на это. Вот один из примеров таких страхов. Что могу сказать? Все-таки возраст сильно играет роль. После 30 лет еще не так, а после 50, я думаю, уже каждый год сильно чувствуется. В первую очередь — это реакция.

« Джошуа закрыл споры о том, что бойцы MMA могут на равных боксировать с боксерами »

— Ты видел поединки Фьюри — Нганну и Нганну — Джошуа?

— В первую очередь хочу сказать, что я очень люблю бокс. Это тот вид спорта, который вообще сделал меня тем, кто я есть. Я ему обязан многим. Я люблю этот вид спорта. Я хочу, чтобы им занимались и чтобы его уважали во всем мире. Во вторую очередь хочу сказать, что я с большим уважением отношусь к Нганну. Это человек, который выбрался из ниоткуда и стал просто мировой звездой. И он действительно крут в ММА. И я его тоже уважаю.

Бой против Тайсона Фьюри. Для меня это был такой... Здесь был больше бой не Фьюри против Нганну. Это был бой, как воспринимали его зрители, ММА против бокса. И ММА показало, что мы и в боксе можем. Я ММА тоже уважаю. Это сложнейший вид спорта, в котором нужно учитывать огромное количество факторов: ноги, руки, борьба, все подряд. И тут Нганну показал, что действительно ММА — хороший, классный вид спорта, и он может конкурировать с боксом.

Энтони Джошуа. Фото Reuters

— И вот вышел Джошуа, просто вопрос закрыл.

— Закрыл, как хотелось бы, чтобы он его закрыл. Ты знаешь, я у старшего сына спрашиваю таблицу умножения. Он у меня с таблицей умножения, бывает, не очень ладит. А младший: бах-бах, и все [правильно] отвечает. Я думаю: «Один не справился, но другой вопрос закрыл». Либо одному говоришь: «Слушай, убери там за собой тарелку», он уберет как попало ее, а второму говоришь: «Убери за собой и за ним», он раз — все четко сделает. Так же здесь — один отбоксировал тяп-ляп, второй вышел и конкретно вопрос закрыл.

— Что бы сказал тем ребятам [из ММА], кто пытается фантазировать и говорить, что, мол, мы выйдем в ринг и покажем бокс?

— Ну, во-первых, Джошуа — просто красавец. Я бы не хотел ничего говорить, я просто хотел бы показать этот бой, и все. Я думаю, все люди видели — и все понимали. Я горд за бокс, за то, что сделал Джошуа. А тут сейчас Тайсон выйдет боксировать против Джейка Пола. И опять придется кому-то выйти и прибраться за Тайсоном. Не дай Бог, конечно.

— Лежащим на полу никто не хочет его видеть.

— Конечно, неохота. Это страшное зрелище. Неохота вообще.

— Энтони Джошуа стал сильнее после провала с Усиком?

— Бой с Нганну — это вообще не показатель. Но я думаю, он еще молод, ему же не 40 лет. Всякое может быть. Конечно, он может еще проявиться.

— А что насчет боя Фьюри — Усик?

— Я бы поставил на Усика. На сегодняшний день у меня такое ощущение, что у него больше шансов. Потому что-то, что я увидел [у Фьюри] с Нганну, как-то... Не произвело впечатления вообще.