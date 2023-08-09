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Логан Пол и Диллон Дэнис подерутся по правилам бокса 14 октября

Давид Хачатрян
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Блогер и брат Джейка Пола (7-1) Логан (0-1) встретится с бойцом Bellator Диллоном Дэнисом (0-0) в боксерском поединке 14 октября в Манчестере, Англия. Пока неясно, будет ли это профессиональный бой или выставочный. Промоутером поединка выступит британская боксерская промоутерская компания Misfits.

В течение года Пол регулярно выступал в рестлинг-лиге WWE. В боксе он не выступал с тех пор, как в июне 2021 года провел выставочный бой с Флойдом Мейвезером (50-0). Единственный профессиональный боксерский поединок Пола состоялся в 2019 году против другого блогера KSI, который он проиграл раздельным решением судей.

Дэнис — опытный представитель джиу-джитсу и спарринг-партнер Конора Макгрегора (22-6). Уроженец Нью-Джерси, известный своим троллингом в социальных сетях, дрался по ММА в лиге Bellator в 2018 и 2019 годах, одержав две победы сабмишном в первом раунде. Это будет его первый боксерский поединок.

Джейк Пол
Логан Пол
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