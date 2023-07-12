Билостенный проведет бой в Bellator 23 сентября

Глава бойцовского клуба «Рать» Александр Скаредин анонсировал следующий бой российского тяжеловеса Сергея Билостенного в Bellator.

«Протест на работу рефери в дебютном поединке Сергея подавался, но никто не испытывал больших надежд на счет того, что он что-то решит. Изначально понимали, что никаких изменений не будет. 23 сентября Билостенный проведет следующий бой. Но без официального объявления лиги мы не можем анонсировать бой. Соперник интересный и Сергей заряжен. В июле у него начнется подготовка. Традиционно ему будет помогать Никита Крылова», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Сообщалось, что соперником Билостенного станет Касим Арас.

На счету Билостенного десять побед и три поражения.