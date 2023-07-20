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ММА

Сегодня, 13:53

Экс-чемпион UFC Петр Ян посетит турнир RCC 16

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC Петр Ян, российские бойцы Иван Штырков, Ильяс Хамзин и Михаил Рагозин станут почетными гостями турнира по ММА и кикбоксингу RCC 16.

Также турнир посетят еще несколько известных бойцов со всей страны, сообщает пресс-служба RCC.

Главным событием RCC 16 станет противостояние Алексея Кунченко против Шамиля Мусаева, всего же зрителей ждет 13 поединков.

Кроме Кунченко, еще пять местных бойцов будут отстаивать честь города на арене спортивного комплекса «Центральный». Прямая трансляция будет идти на бойцовском канале UDAR.

Турнир RCC 16 пройдет в Тюмени 28 июля.

Иван Штырков
Петр Ян
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