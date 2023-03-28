Гаджиев — о словах Алексеевой: «Если для нее Енджейчик — колхозница, тогда нужно задуматься, как она смотрит ММА»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова чемпионки мира по самбо и рукопашному бою Ирины Алексеевой, которая раскритиковала женские поединки, проходившие в его организации.

«Я пока не вспомнил, кто такая Ирина Алексеева. У нас дрались Юля Березникова и Йоанна Енджейчик. Если для нее Енджейчик — колхозница, тогда Алексеевой нужно задуматься, как она смотрит ММА», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее Алексеева сравнила поединки девушек в Fight Nights с боями «алкашек у алкомаркета», назвав их колхозницами. В данный момент спортсменка готовится к дебюту в UFC.