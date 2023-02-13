Сидельников: «О Федоре Емельяненко можно и фильм снять, и книгу написать»

Российский боец Fedor Team Кирилл Сидельников считает, что о жизни и спортивной карьере бойца ММА Федора Емельяненко можно снять фильм.

«В последнее время российский кинематограф снимает отличные фильмы про спорт. Они действительно мотивируют, заряжают и подталкивают заниматься спортом. Это я знаю лично по себе, потому что смотрел их. Если кто-то возьмется снимать про Федора, то это будет колоссальный фильм, потому что его карьера уникальна от начала и до конца. Можно многое снять про спорт, про спортсмена, про его жизнь. Другой вопрос, захочет ли сам Федор это делать? Можно и фильм снять, и книгу написать», — цитирует Сидельникова Metaratings.ru.

В ночь на 5 февраля Емельяненко провел последний бой в своей карьере. В поединке на турнире Bellator 290 он потерпел поражение от американца Райана Бейдера.