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Сегодня, 13:05

Корешков назвал слухами продажу Bellator

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков отреагировал на слухи о покупке промоушена компанией PFL и возможные последствия этого для бойцов.

«Со мной не вели переговоры о том, перейдет ли мой контракт в PFL в случае, если организация поглотит Bellator. Да и эту информацию я бы назвал непроверенной. Слухи. Никакой конкретики нет. Была бы она, мы бы увидели более интересные новости. Я не помню, насколько рассчитан мой контракт, но я его подписал недавно. Он совсем свежий», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Сообщалось, что американский медиаконгломерат Viacom, владеющий Bellator MMA, близок к заключению соглашения с лигой PFL.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-nazval-slukhami-prodazhu-bellator-267774/
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