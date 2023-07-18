Майкл «Веном» Пейдж ушел из Bellator

Известный своим ярким и артистичным стилем ведения боя 36-летний полусредневес Майкл Пейдж (21-2) объявил в эфире программы The MMA Hour, что срок его контракта с Bellator истек.

«В настоящее время я безработный. Я думаю, что пришло время изучить другие варианты. Это не значит, что я не собираюсь возвращаться в Bellator. Это просто означает, что я хочу посмотреть, что другие люди думают о «MVP»», — сказал Пейдж.

Пейдж выступал в Bellator с 2013 года. В лиге он одержал 17 побед и потерпел лишь 2 поражения.