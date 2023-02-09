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Сегодня, 09:00

Менеджер рассказал, когда Шара Буллет дебютирует в UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Менеджер непобежденного россиянина Шарабутдина Магомедова (ака Шара Буллет) Ризван Магомедов рассказал журналистам, когда боец дебютирует в UFC.

«Наверное, его бой [в UFC] можно ожидать к концу лета и начало осени, — сказал Магомедов. — Это будет первый бой, потому что практически все турниры забиты. Если кто-то не слетит или замена. UFC готовит для него готовит что-то такое специальное, более интересный бой. Изначально была договоренность, что он подерется к концу лета».

Шара Буллет анонсировал переход в UFC в декабре прошлого года. В интервью «СЭ» боец рассказал, что будет выступать в среднем весе.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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