Благой Иванов дисквалифицирован на два года из-за допинга

Экс-боец UFC в тяжелом весе и ныне боец PFL Благой Иванов (19-7) отстранен от участия в соревнованиях до 2026 года. Причиной послужило то, что USADA выявило в его допинг-пробе наличие запрещенного вещества.

Как заявили представители USADA, в результате анализа допинг-пробы, взятой у Иванова 28 марта 2024 года, был обнаружен анаболический препарат. При этом, как отмечает USADA, боец получил сокращение срока дисквалификации за полное и всестороннее сотрудничество.

Представители PFL не уточнили, останется ли Иванов в составе ростера на время дисквалификации.