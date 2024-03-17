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PFL

17 марта, 13:16

Шаблий: «PFL хотят наглым образом меня кинуть»

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) сказал, что PFL не сможет конкурировать с UFC, пока они не заботятся о своих бойцах.

«На сегодняшний день PFL хотят просто наглым образом нас кинуть. Я никак по-другому это не могу назвать. Я выполнил все свои условия — если вы серьезная компания и поглощаете другую компанию, вы берете на себя все обязательства. А получается, они взяли на себя часть обязательств. Как они могут заявлять о себе, что они серьезная компания и собираются конкурировать с UFC, если они не заботятся о своих бойцах?!» — сказал Шаблий в интервью MMA Junkie на вопрос о том, остался ли приз в один миллион долларов победителю Гран-при.

Усман Нурмагомедов (17-0) и Шаблий подерутся 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция.

Александр Шаблий
ММА
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