Рамазанов и Хизриев одержали победы на PFL 3

Российские бойцы Мурад Рамазанов и Тимур Хизриев одержали победы в предварительном карде турнира PFL 3.

28-летний Рамазанов победил аргентинца Лауреано Старополи удушающим приемом сзади уже в первом раунде. Теперь у него 12 побед в 13 боях за карьеру. Еще один поединок признан несостоявшимся.

28-летний Хизриев не отдал ни одного раунда валлийцу Бретту Джонсу и выиграл единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27. Российский боец остается непобежденным — 15 побед в 15 поединках.