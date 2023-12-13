Илич сравнил Шлеменко с зомби в комплементарной форме: «Люди должны восхищаться его несгибаемой волей»

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Сербский боец Александр Илич считает, что среди персонажей комиксов нет героев, похожих на российского средневеса Александра Шлеменко.
«Мне кажется, ни один персонаж из Вселенной DC не подходит Шлеменко. Он — зомби, никогда не останавливается, всегда идет вперед, возвращается во все поединки. Я считаю, что несгибаемая воля Александра Шлеменко это то, чем должны восхищаться люди и то, с чего они должны брать пример», — приводит «РБ Спорт» слова Илича.
Илич и Шлеменко проведут реванш 15 декабря в главном событии турнира RCC 17 в Екатеринбурге. Их первый поединок состоялся в августе 2022-го и завершился на 21-й секунде победой серба техническим нокаутом.