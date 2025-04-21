Поединок Шлеменко и Ковалева возглавит турнир RCC 22

Российский боец Александр Шлеменко и белорус Владислав «Белаз» Ковалев проведут бой на RCC 22 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба лиги.

Турнир состоится 31 мая на «УГМК Арене». Поединок Шлеменко и Белаза станет главным событием вечера.

В соглавном бою встретятся Иван Штырков и Шамиль Гамзатов. В ближайшее время спортсмены должны подписать контракт на бой.

На счету 40-летнего Шлеменко 66 побед, 15 поражений, одна ничья и один несостоявшийся бой в ММА. В активе 26-летнего Ковалева 8 побед при одном поражении.