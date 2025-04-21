Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
RCC

Сегодня, 12:25

Поединок Шлеменко и Ковалева возглавит турнир RCC 22

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский боец Александр Шлеменко и белорус Владислав «Белаз» Ковалев проведут бой на RCC 22 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба лиги.

Турнир состоится 31 мая на «УГМК Арене». Поединок Шлеменко и Белаза станет главным событием вечера.

В соглавном бою встретятся Иван Штырков и Шамиль Гамзатов. В ближайшее время спортсмены должны подписать контракт на бой.

На счету 40-летнего Шлеменко 66 побед, 15 поражений, одна ничья и один несостоявшийся бой в ММА. В активе 26-летнего Ковалева 8 побед при одном поражении.

Александр Шлеменко
ММА
RCC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
Кто все-таки будет чемпионом России
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Популярное видео
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя