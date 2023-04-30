«Лучше умереть на ринге, чем в постели». Уральский боец Кратос вновь устроил кровавую рубку — и победил

Лицо Сергея Калинина после его боев лучше не показывать детям.

Теперь у RCC, промоушена «Русской медной компании», три направления — ММА, бокс и кулачные бои. Первый турнир по кулачке RCC Hard прошел в Екатеринбурге в субботу — во дворце спорта «Уралец».

Участвовали сразу девять бойцов, когда-либо выступавших в первом российском кулачном промоушене Top Dog, из них трое — действующие бойцы Top Dog. Это Олег Фомичев, Чингис Салбырын и Сергей Калинин (ака Кратос). Все победили решениями судей и дали людям зрелище — жестокое, кровавое, но захватывающее. Особенно постарался Кратос.

Соперником Калинина был бразильский боец Кристиано Фролич (11-6 в ММА), уже дравшийся в RCC, но по правилам ММА (победа и поражение). Пятираундовый поединок получился исключительно кровавым. Без нокдаунов и особо опасных моментов, но оба бойца покинули ринг с сильно разбитыми лицами. У Кратоса, например, были гематомы под глазами, а нос украшала здоровенная сечка, из которой потоком лилась кровь.

Магомед Исмаилов, который на шоу RCC был и ведущим, и экспертом, и просто специальным гостем, признался, что увиденное его шокировало. «Бой нужно было останавливать после второго раунда...» — сказал он журналистам. Мага категорически не хочет драться на голых кулаках — да и спортом это не считает. Кратос согласен с ним в том, что это не спорт. Но для него кулачка больше, чем спорт. «Это жизнь», — заявил он «СЭ» после боя.

Сергей дал несколько интервью, несмотря на побои. Делал вид, будто ничего не случилось. Впрочем, для его лица такое состояние — обыденность. Поединки с Наимом Давудовым и Суламбеком Шахгириевым были не менее кровавыми. «UFC по сравнению с кулачкой — бальные танцы», — считает Калинин.

Уроженцу Верхнего Уфалея (Челяюинская область) 38 лет, пробовал себя в самых разных видах единоборств, провел 12 проф. боев в ММА (6-6), нашел себя в кулачных боях. Вообще, про жизнь Сергея фильм снять можно — приключений у него масса. О некоторых из них можно прочитать в большом интервью, которое Кратос дал «СЭ» зимой прошлого года.

Ну, а здесь — экспресс-интервью Калинина после боя с Фроличем. Давал он его, истекая кровью. Прервался лишь тогда, когда был уведен к медикам.

— Будем работать, закрываться. Так-то сейчас более качественно стал... Но концовку, конечно [проиграл], но вы же знаете, что, как обычно, акцентированных ударов не было (улыбается). Чуть-чуть пропустил, туда-сюда. Кристиан — молодец. В первом раунде он жестко пропустил, потом продолжал пропускать в течение двух раундов. Держалка есть у пацана, с характером. Было очень приятно разделить с ним этот ринг. Всем понравилось. Мага Исмаилов подошел и сказал: «Молодцы!»

— Фролич сказал, что готов брать незамедлительный реванш...

— Прямо сейчас, что ли?

— Сколько времени надо, чтобы зажило?

— Сейчас можем выскочить. Базаров нет. Могу до смерти драться, не знаю, как он... Посмотрим, что и как дальше. План выполнили. Да, тяжеловато, не так, как хотелось. Не хотелось сечек. Вcегда так получается, но всем понравилось, а значит, не зря старался и терпел. Конечно, буду тренироваться дальше, работать над защитой, и думаю, чем дальше — тем лучше. Постараемся уделить огромное внимание защите. В принципе мне первый раунд понравился, остальные — как всегда — в манере Кратоса порубиться. Да, где-то опять однобоко. Из-за глаза чуть-чуть не мог концентрироваться и адекватно решения принимать. А так, думаю, всем понравилось. Я старался, как всегда.

— Сергей, ты смотрел на себя? На то, как ты сейчас выглядишь?

— Да я не удивлюсь. Не думаю, что сейчас можно фотографироваться на какой-то журнал. Самое главное — вам понравилось. Если понравилось.

— У тебя всегда такие бои получаются. Ты задавался вопросом: а стоит ли оно того?

— Знаете, когда дерешься на улице, и такое же лицо после драки на улице, и за это тебе не платят деньги... У меня философия такая: лучше умереть на ринге, чем в постели. Так что я стараюсь выкладываться на все сто процентов, как бы тяжело ни было. Какие бы травмы ни получил, стараюсь драться на максимум. Конечно, охото драться умнее, получать меньше урона. Как есть — так и есть. Вот такой я человек. Такой я боец. Нормально я себя чувствую. Это нормальные чувства Кратоса.