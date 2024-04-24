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Сегодня, 11:54

Тренер Эдвардса назвал следующего соперника Леона

Давид Хачатрян
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Дейв Ловелл, главный тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса (22-3), уверен, что следующим соперником британца будет второй номер рейтинга в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3).

«В июле UFC должны провести турнир в Англии, и, несомненно, Леон будет в нем участвовать. К сожалению, он не смог принять участия в UFC 300. Ислам [Махачев], Хамзат [Чимаев] и Шавкат [Рахмонов] отказались от боя из-за поста. В Манчестере большой мусульманский контингент, поэтому я думаю, что следующим соперником с вероятностью 99,9 процента будет Белал», — сказал Ловелл в интервью talkSport.

Эдвардс победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Мухаммад в прошлом бою одолел Гилберта Бернса (22-6) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая 2023-го на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Белал Мухаммад
Леон Эдвардс
UFC
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