Чимаев — лучший боец-первораундник в истории ММА. Первые 5 минут он уничтожает абсолютно всех

Даже Усман и Бернс еле выжили.

Хотя Хамзат Чимаев очень неровно провел поединок с Камару Усманом и еще явнее обозначил свои слабости, была в этом бою одна вещь, из-за которой мы стали восхищаться им еще больше.

Это то, как тотально он доминирует в первом раунде.

16 раз в карьере (профи + любители) Хамзат дрался в первом раунде и все 16 раз доводил поединок либо до досрочной победы, либо до положения, максимально близкого к ней.

Только факты:

Чимаев ни разу не проигрывал первый раунд в профессиональных и любительских ММА.

13 боев в профи, три боя в любителях — и каждый раз он выигрывал первый раунд разгромно и безвопросно. Никто не смог навязать ему свою манеру, никто не смог защититься от его борьбы, от его темпа, от его огромной физической силы и напора.

Выиграл первый раунд у Камару Усмана 10-8.

Единственный, кто смог выиграть раунд с таким перевесом у Усмана. Единственный, кто такое количество времени мог контролировать. Единственный, кто смог перевести его столько раз.

Уронил джебом в первом раунде Гилберта Бернса, выиграв этот раунд.

Люди помнят, что этот поединок получился для Чимаева очень тяжелым, но забывают, что все проблемы у него начались со второго раунда. А в первом он легко перевел Бернса, уронил джебом, рассек и убедительно забрал раунд.

Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс. Фото Global Look Press

Единственный, кто финишировал Кевина Холланда в первом раунде в UFC.

Холланд не боец чемпионского уровня, не крепкий топ, но все равно очень опасный оппонент-финишер, с размахом рук уровня тяжелой весовой категории (206 см), с ним нужна известная осторожность, нужна разведка, а Чимаев просто на второй секунде ринулся за тейкдауном, сбил Кевина с ног и просто замучил в партере, переходя от одной вариации удушающего к другой. Никто за 20 боев Холланда в UFC не финишировал его так быстро, как Чимаев.

Единственный, кто финишировал Ли Цзинляна в первом раунде в ММА.

Одна из самых киношных побед в истории UFC. Тейкдаун на первой секунде, разговор с Даной Уайтом по ходу транспортировки китайца из одной части октагона в другую, брутальный финиш и устрашающе-свирепая речь в октагон-интервью.

Чтобы вы понимали, Ли Цзинлян — это не просто случайный пассажир в UFC. Это человек, который оборвал семиматчевые победные серии таким первоклассным бойцам, как Элизеу Залесски Дос Сантос и Сантьяго Понзиниббио. Который оборвал пятиматчевую победную серию одному из лучших ударников в ММА Муслиму Салихову. И оборвал не решениями, а яркими нокаутами. Китайца очень тяжело сломить, финишировать, тем более так, как это сделал Чимаев. Никогда до и после этого Цзинлян не проигрывал досрочно в первом раунде.

Чимаев разговаривает с Даной Уайтом во время боя с Цзинляном. Фото MMAJunkie

Единственный, кто финишировал Икрама Алискерова в ММА, и это произошло в первом раунде.

Алискеров (15-1) — чемпион мира по боевому самбо, сейчас он набирает серьезный ход в UFC: нокаутировал двух приличных соперников за четыре минуты. В его рекорде только одно поражение — от Чимаева. В апреле 2019-го Хамзат нокаутировал его страшным апперкотом на третьей минуте боя. С той поры Алискеров одержал семь побед подряд, мощно стартовал в UFC, и заявляет о готовности к реваншу с Хамзатом.

8 финишей в первом раунде в 13 боях в профессиональных ММА.

Как мы и говорили выше — либо Чимаев сразу заканчивает в первом раунде, либо останавливается в шаге от досрочной победы: 10-8, нокдаун, избиение или тотальный контроль с выходами на сабмишены.

В 5 боях UFC из 7 не пропустил ни одного значимого удара в первом раунде. В бою с Усманом и Бернсом 90% от всех ударов пропустил во втором и третьем раундах.

Люди любят постить статистику пропущенных ударов Чимаева в UFC — до боя с Бернсом и в самом бою с Бернсом. За четыре поединка до бразильца Хамзат пропустил в сумме всего один значимый удар. В бою с Бернсом — 119. Но важно заметить, что из этих 119 в первом раунде чеченец пропустил только 18. 90 процентов ударов — и с Бернсом, и с Усманом — он нахватал во втором и третьем раунде, где ему пришлось сбавлять темп в борьбе, чтобы распределить силы.