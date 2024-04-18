Макс Холлоуэй в цифрах. Дольше всех в истории UFC не проигрывает нокаутом, 9 финишей в поздних раундах

Благословленный.

Макс Холлоуэй нокаутировал Джастина Гэтжи на UFC 300 и поставил свое резюме на совершенно особую высоту. Его рекорды умножились, в его достижениях появилась новая глубина.

Фиксируем все в нашей традиционной рубрике «В цифрах».

Макс Холлоуэй после победы нокаутом над Джастином Гэтжи. Фото USA Today Sports

Холлоуэй — самый прочный боец в истории организации. Фантастическая увязка — он пропустил больше всех в истории значимых ударов в голову, и он же дольше всех в истории не проигрывает нокаутом.

Макс Холлоуэй / 29 боев подряд в UFC с дебюта не проигрывает нокаутом

Франсиско Триналдо / 26

Марлон Вера / 23

Джон Джонс / 22

Фрэнки Эдгар / 22

Мэтт Браун / 21

Кто в истории UFC пропустил больше всего значимых ударов в голову:

Макс Холлоуэй / 1379 пропущенных значимых ударов в голову

Диего Санчес / 929

Висенте Люке / 828

Би Джей Пенн / 800

Нейт Диаз / 771

Даррен Элкинс / 769

Келвин Каттар / 754

Брайан Ортега / 723

Больше всех в истории UFC финишей в поздних раундах

Никто так часто не приканчивает уставших соперников, как Макс Холлоуэй. Гаваец поистине король поздних раундов.

Макс Холлоуэй / 9 финишей в поздних раундах в UFC (от 3-го раунда и позднее)

Рэнди Кутюр / 6

Йоэль Ромеро / 6

В 3-м раунде Макс финишировал: Фили, Колларда, Каба Суонсона, Петтиса, дважды Альдо, Корейского Зомби

В 4-м раунде он финишировал Ортегу, в 5-м раунде — Гэтжи.

К этому добавим, что теперь гавайцу принадлежит самый поздний финиш в истории легкого веса UFC, он нокаутировал Гэтжи на 24:59, за секунду до финального гонга.

Джастин Гэтжи после нокаута от Макса Холлоуэя. Фото USA Today Sports

Самый молодой боец в истории UFC, кто одержал 20 побед в промоушене

Макс Холлоуэй — это самая плодовитая молодость в истории UFC

Самой молодой боец в истории UFC, который одержал 10 побед в промоушене / в 23 года

Самый молодой боец в истории UFC, который одержал 15 побед в промоушене / в 25 лет

Самый молодой боец в истории UFС, который одержал 20 побед в промоушене / в 31 год

Отметим и то, что Макс одержал больше всего побед в истории UFC до наступления 30 лет. К 29 годам у него уже было 19 побед.

Нанес больше всего значимых ударов в отдельном поединке

В январе 2021-го Макс форменно расстрелял Келвина Каттара — 445 значимых ударов за 5 раундов. Обновил свой же рекорд — 290 значимых в бою с Ортегой.

Макс — единственный боец в истории организации, кто вышел за 100 значимых ударов в 14 разных боях.

Находится на пике 8 лет, это фантастическая редкость для элитных ММА

Пик Холлоуэй сохраняет, по сути, уже 8 лет. Это огромная редкость для ММА, такой продолжительный пик. Он вышел на него в боях с Петтисом и Альдо в 2016-2017 годах. Уже тогда он, плюс-минус, умел все, что умеет сейчас.

Бой с Каттаром не был подлинным пиком, как многим кажется, это было просто озарение, удивительный кураж, самое вдохновенное выступление. Конечно, что-то у Макса прибавилось в последнее время — он стал сильнее бить, Волкановски научил его лучше двигаться, лучше драться на отходах назад, но это все равно нахождение в одном и том же пиковом коридоре, из которого он не выходит с 2016 года.

Очень редко, когда в ММА боец сохраняет пик 8 лет. Взять Джона Джонса — на мой взгляд, его пик был короче — 2011-2017. В 2008-2010 он еще не был на пике, вспомните, как он устал в бою с Боннаром, его функционал был слабоват, он делал много лишнего, КПД не был так высок, он не умел так бить ногами. Пик у него начался именно с боев против Бейдера-Шогуна, а абсолютная зрелость пришлась на бои с Гловером и два боя с Кормье.

С 2018-го Джонс физически уже не был прежним, он потерял былую скорость, ловкость, темп, потерял фирменный клинч. Но все равно продолжил выигрывать. Это другой редкий феномен, Джонс — чуть ли не единственный в истории больших ММА, кто смог остаться непобежденным, пройдя пик. Мне кажется, сейчас мы видим третью, а то и четвертую волну Джонса. Грузный, не такой летучий, ловкий, растерявший много и в ударке, тренирующийся в сомнительном зале с Морисами Гринами, выпивающий — он все равно смог осилить талант нового поколения в лице Гана.

И вот что еще очень важно.

Одно дело — много побеждать ПОСЛЕ того, как прошел твой пик. Это редкость, но в принципе случается. Да, «физика» просела, но зато пришли новые знания, развитие технологий и фармы работает на тебя. Гловер, например, тоже смог, пройдя физический пик, одержать 6 побед подряд и стать чемпионом. Альдо много побеждал, пройдя пик.

Фото USA Today Sports

Другое дело — побеждать ДО того, как пришел твой пик. Когда ты молодой, зеленый, когда нет взрослой физической силы, когда еще нет функционала нормального, понимания, как рассчитывать силы, тактической гибкости и т. д. Вот это очень и очень непросто.

В этом плане рядом с Джонсом мы обязаны упомянуть Федора. Он пришел в ММА в 2000-м, в 23 года, и сразу начал побеждать, до прихода пика. Его пик был с 2003-го по 2008-й. 5-6 лет. Никогда бы пиковая версия Федора не позволила Рикардо Ароне так валять себя в 2000-м. Как и не позволила бы забивать себя сверху Бретту Роджерсу в 2009-м.

Да, Холлоуэй до своего пика проигрывал, он не Джонс и не Федор, он проиграл три раза по юности и на своем пике проигрывал, но с кем он на пике дрался и в каком темпе? Без продыху, чемпион за чемпионом, поднимаясь в другой вес (он потерял свою 13-матчевую победную серию, поднявшись в другой вес на коротком уведомлении).

И тем не менее при такой интенсивности, при 1400 принятых значимых ударах в голову, он свой пик, свою потрясающую прочность сохраняет уже 8 лет, уникальная продолжительность. Это еще раз подчеркивает важность раннего созревания. Благодаря тому, что Макс стал зрелым мастером уже в 24-25 лет, у него впереди была куча времени и здоровья. Если бы он созрел в 29-30, никогда бы он не смог потом держать пик 8 лет.

Сейчас UFC — это лига 30-летних дядь, они все только в 30-31 созревают, а в 34-35 начинают сыпаться, потому что «физика» уходит. Макс же созрел в 24, воюет каждый год без простоев и продолжает держать пик в 32.