Черняев победил Мешкова в турнире «Наше Дело»

Стали известны результаты турнира бойцовской лиги «Наше Дело», который проходил 7 декабря в Москве.

В главном бою Кирилл «Тольятти» Черняев победил Андрея «Панду» Мешкова раздельный решением судей.

В со-главном бою Ярослав Кук одержал победу единогласным решением судей над Максимом «Макс ВДВ» Федоровым.

В других боях вечера Магомед Нальгиев нокаутировал Владислава Виноградова, Шамсутдин Махмудов победил Исмаила Сагова единогласным решением судей, а Шодмон Назокатов был сильнее Евгения Колесникова (единогласное решение судей).