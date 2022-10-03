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Сегодня, 16:45

Дочь Стивена Джеррарда встречается с сыном главы наркокартеля

Иван Шитик
Корреспондент
Стивен Джеррард.
Фото Reuters

Бывший капитан «Ливерпуля» и главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард был замечен на вечеринке с участием главы действующего в Великобритании и Ирландии наркокартеля Лиама Бирна, пишет Daily Mail.

В Сети появилась запись видеозвонка, на которой Бирн предлагает организовать совместный ужин с экс-полузащитником «Ливерпуля», а тот в ответ заявил, что пригласит его на игру против «красных».

Ранее в СМИ появилась информация, что 18-летняя дочь Джеррарда Лилли-Элла встречается с 22-летним сыном Бирна — Ли.

Лиам Бирн — известный преступник, связанный с картелем Кинахан.

Его брат, торговец наркотиками Дэвид Бирн, был застрелен в отеле Regency в феврале 2016 года.

Стивен Джеррард
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