Дочь Стивена Джеррарда встречается с сыном главы наркокартеля

Бывший капитан «Ливерпуля» и главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард был замечен на вечеринке с участием главы действующего в Великобритании и Ирландии наркокартеля Лиама Бирна, пишет Daily Mail.

В Сети появилась запись видеозвонка, на которой Бирн предлагает организовать совместный ужин с экс-полузащитником «Ливерпуля», а тот в ответ заявил, что пригласит его на игру против «красных».

Ранее в СМИ появилась информация, что 18-летняя дочь Джеррарда Лилли-Элла встречается с 22-летним сыном Бирна — Ли.

Лиам Бирн — известный преступник, связанный с картелем Кинахан.

Его брат, торговец наркотиками Дэвид Бирн, был застрелен в отеле Regency в феврале 2016 года.