Свищев — о заявлении МОК: «Надеюсь, что в летнем сезоне мы сможем принять участие в соревнованиях»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление Международного Олимпийского комитета о возможном допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях предстоящего летнего сезона. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии.

«Кто только не говорит о нашем допуске. Началась всемирная истерия. Сам МОК заточил себя в непонятную ситуацию, а теперь с честью пытается из нее выйти. Еще ничего не случилось, никто никуда нас не допустил. Ходят разговоры. МОК специально запустил эту историю, чтобы узнать общественное мнение и понять перспективы. У них была стратегическая ошибка, когда запретили участвовать белорусам и россиянам. Они нарушили все принципы олимпийского движения, а сейчас это поняли. Сейчас МОК находится в очень сложной ситуации. Он получил от комиссии спортсменов МОК петицию, в которой просят допускать Россию, хоть и в нейтральном статусе. МОК на исполкоме принял решение рассмотреть возможность о допуске. Они ищут возможность, как можно допустить наших ребят. Сейчас идут консультации с Азией. Формат пока определяется. Доступ к чемпионатам мира и Олимпийским играм через отборочные турниры Олимпийского совета Азии тоже определяется. Еще столько вопросов... Я надеюсь, что в летнем сезоне мы сможем принять участие в соревнованиях. Это будет справедливое отношение к спортсменам всего мира, не только России и Белоруссии», — сказал Свищев «СЭ».

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. В оргкомитете Олимпийских игр-2024 сообщили, что примут решение о допуске российских спортсменов в зависимости от постановления МОК.