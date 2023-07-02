Чем беспорядки во Франции грозят Олимпиаде-2024? «Тур де Франс» уже на грани срыва

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Во Франции почти неделю не угасают массовые беспорядки, начавшиеся после убийства полицейскими 17-летнего подростка арабского происхождения. Митинги во многом напоминают волну Black Lives Matter (BLM) в США в 2020 году и делят французское общество пополам. Но главное, протестующие давно перешли все границы дозволенного, и сейчас митинги напоминают скорее анархические выступления, чем борьбу за свои права. Порядок в такой ситуации поддерживать сложно, при этом Париж в следующем году встречает Олимпиаду-2024. Справится ли столица Франции с новыми вызовами и нет ли риска для крупных спортивных событий в стране? Ведь «Тур де Франс» уже стартовал и движется в сторону Парижа.
Организационные проблемы, бюджетные сложности, выселение бездомных за «черту оседлости»... С какими только вызовами не приходится сталкиваться оргкомитету Парижа-2024. И вот еще один — массовые беспорядки. Франция — страна свободолюбивая, и здесь много людей левых взглядов. Крупные митинги случаются здесь с завидной регулярностью. Потомки участников Великой Французской революции и в Пятой республике будут до конца стоять за свои права и, если нужно, заявят о появлении шестой. Однако текущие события отличаются от протестов желтых жилетов или выступлений против пенсионной реформы. По масштабу их сравнивают разве что с митингами 2005 года. Между этими протестами, кстати, много общего, ведь и 18 лет назад все началось с гибели двух подростков из Африки от рук полиции.
На этот раз катализатором стала смерть 17-летнего марокканского мальчика, которого застрелили полицейские. Не вдаваясь в причины, по которым сотрудник правоохранительных органов стрелял на поражение, сочувствующие гибели подростка стали выходить на улицу. Такие трагедии вновь выводят на повестку дня тяжелые вопросы о колониальном прошлом Франции и мирном сосуществовании европейцев как бывших колонизаторов и африканцев, которых использовали как рабскую силу.
Социальное напряжение в метрополии дошло до предела, столкновения протестующих с полицией набирают обороты. Движение также напоминает события в США трехлетней давности, когда сторонники BLM стремились захватывать улицы, заниматься грабежом и неадресным насилием. Больше всего от беспорядков пострадали Марсель и Лион, крупнейшие города Франции, которые вместе с Парижем будут встречать Олимпиаду-2024 и чемпионат мира по регби. Но как проводить соревнования в такой атмосфере?
Конечно, вероятность, что конфликт не получится разрешить за целый год, минимальна, если она вообще есть. Но помимо самой Олимпиады много тестовых предварительных соревнований, встреч делегаций, визиты МОК в страну — хозяйку будущих Игр. Все эти подготовительные процессы сейчас в разгаре, и анархия явно им не способствует. К тому же чемпионат мира по регби, который по масштабу сравним разве что с чемпионатом мира по футболу, стартует уже в начале сентября. Матчи пройдут в девяти крупнейших городах Франции, и главные игры ожидаются там, где сейчас самая напряженная обстановка. Более того, прямо сейчас идет ежегодная веломногодневка «Тур де Франс», и спортсмены проедут по всей охваченной протестами стране. Будут ли спортсмены в безопасности — большой вопрос.
Неожиданным игроком в конфликте стали футболисты сборной Франции. В частности, ее лидер Килиан Мбаппе. В своем обращении к протестующим он выразил соболезнования семье мальчика, но добавил, что «насилие ничего не решает». «Насилие ничего не решает, тем более когда оно неизбежно и неустанно оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, близких и соседей», — написал Килиан в своих соцсетях. — Это наша общая собственность, которую вы сейчас разрушаете, ваши дома, ваши города, места, которые дороги вашему сердцу. Поэтому мы не можем молчать, наша гражданская совесть побуждает нас призывать к умиротворению, осознанию и ответственности за свои действия».
Это заявление Мбаппе подвергло обструкции как самого футболиста, так и весь французский спорт. Больше всего митингующих удивил тот факт, что против них выступил сын алжирско-камерунских эмигрантов.
Килиан встал на одну сторону баррикад вместе с французскими националистами во главе с лидером «Национального объединения» Марин ле Пен. Вспоминая о том, что на недавних президентских выборах ле Пен дошла до второго тура, говорить о безусловной поддержке правительства Эмманюэля Макрона не приходится. Поэтому президент пытается занять нейтральное положение и выступает против крайних взглядов обеих сторон. Но получится ли таким образом решить вопрос, непонятно, ведь общество все больше поляризуется, а конфликт все активнее вовлекает в себя новых людей.