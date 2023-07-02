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Сегодня, 17:40

Чем беспорядки во Франции грозят Олимпиаде-2024? «Тур де Франс» уже на грани срыва

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Протестующие на улице во время гонки «Тур де Франс»
Фото AFP
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Массовые выступления на улицах французских городов могут повлиять на многодневную велогонку, Кубок мира по регби и на Олимпийские игры в Париже.

Во Франции почти неделю не угасают массовые беспорядки, начавшиеся после убийства полицейскими 17-летнего подростка арабского происхождения. Митинги во многом напоминают волну Black Lives Matter (BLM) в США в 2020 году и делят французское общество пополам. Но главное, протестующие давно перешли все границы дозволенного, и сейчас митинги напоминают скорее анархические выступления, чем борьбу за свои права. Порядок в такой ситуации поддерживать сложно, при этом Париж в следующем году встречает Олимпиаду-2024. Справится ли столица Франции с новыми вызовами и нет ли риска для крупных спортивных событий в стране? Ведь «Тур де Франс» уже стартовал и движется в сторону Парижа.

Горящая машина во время беспорядков во Франции
Фото Getty Images

Крупнейшие за последние 18 лет митинги мешают подготовке Олимпиады

Организационные проблемы, бюджетные сложности, выселение бездомных за «черту оседлости»... С какими только вызовами не приходится сталкиваться оргкомитету Парижа-2024. И вот еще один — массовые беспорядки. Франция — страна свободолюбивая, и здесь много людей левых взглядов. Крупные митинги случаются здесь с завидной регулярностью. Потомки участников Великой Французской революции и в Пятой республике будут до конца стоять за свои права и, если нужно, заявят о появлении шестой. Однако текущие события отличаются от протестов желтых жилетов или выступлений против пенсионной реформы. По масштабу их сравнивают разве что с митингами 2005 года. Между этими протестами, кстати, много общего, ведь и 18 лет назад все началось с гибели двух подростков из Африки от рук полиции.

 
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На этот раз катализатором стала смерть 17-летнего марокканского мальчика, которого застрелили полицейские. Не вдаваясь в причины, по которым сотрудник правоохранительных органов стрелял на поражение, сочувствующие гибели подростка стали выходить на улицу. Такие трагедии вновь выводят на повестку дня тяжелые вопросы о колониальном прошлом Франции и мирном сосуществовании европейцев как бывших колонизаторов и африканцев, которых использовали как рабскую силу.

Социальное напряжение в метрополии дошло до предела, столкновения протестующих с полицией набирают обороты. Движение также напоминает события в США трехлетней давности, когда сторонники BLM стремились захватывать улицы, заниматься грабежом и неадресным насилием. Больше всего от беспорядков пострадали Марсель и Лион, крупнейшие города Франции, которые вместе с Парижем будут встречать Олимпиаду-2024 и чемпионат мира по регби. Но как проводить соревнования в такой атмосфере?

Стокновения с полицией во Франции
Фото Global Look Press

Против погромов французских городов выступил Килиан Мбаппе

Конечно, вероятность, что конфликт не получится разрешить за целый год, минимальна, если она вообще есть. Но помимо самой Олимпиады много тестовых предварительных соревнований, встреч делегаций, визиты МОК в страну — хозяйку будущих Игр. Все эти подготовительные процессы сейчас в разгаре, и анархия явно им не способствует. К тому же чемпионат мира по регби, который по масштабу сравним разве что с чемпионатом мира по футболу, стартует уже в начале сентября. Матчи пройдут в девяти крупнейших городах Франции, и главные игры ожидаются там, где сейчас самая напряженная обстановка. Более того, прямо сейчас идет ежегодная веломногодневка «Тур де Франс», и спортсмены проедут по всей охваченной протестами стране. Будут ли спортсмены в безопасности — большой вопрос.

 
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Неожиданным игроком в конфликте стали футболисты сборной Франции. В частности, ее лидер Килиан Мбаппе. В своем обращении к протестующим он выразил соболезнования семье мальчика, но добавил, что «насилие ничего не решает». «Насилие ничего не решает, тем более когда оно неизбежно и неустанно оборачивается против тех, кто его выражает, их семей, близких и соседей», — написал Килиан в своих соцсетях. — Это наша общая собственность, которую вы сейчас разрушаете, ваши дома, ваши города, места, которые дороги вашему сердцу. Поэтому мы не можем молчать, наша гражданская совесть побуждает нас призывать к умиротворению, осознанию и ответственности за свои действия».

Это заявление Мбаппе подвергло обструкции как самого футболиста, так и весь французский спорт. Больше всего митингующих удивил тот факт, что против них выступил сын алжирско-камерунских эмигрантов.

Протестующие на улицах Нантера
Фото Global Look Press

Килиан встал на одну сторону баррикад вместе с французскими националистами во главе с лидером «Национального объединения» Марин ле Пен. Вспоминая о том, что на недавних президентских выборах ле Пен дошла до второго тура, говорить о безусловной поддержке правительства Эмманюэля Макрона не приходится. Поэтому президент пытается занять нейтральное положение и выступает против крайних взглядов обеих сторон. Но получится ли таким образом решить вопрос, непонятно, ведь общество все больше поляризуется, а конфликт все активнее вовлекает в себя новых людей.

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