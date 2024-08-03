Самая сексуальная спортсменка мира неудачно дебютировала на Олимпиаде. Что не так с Алисой Шмидт?

Сборная Германии не смогла пробиться в финал смешанной эстафеты 4х400 метров.

К одной из главных красоток Олимпиады в Париже Алисе Шмидт приковано особое внимание болельщиков. Ранее легкоатлетка выложила пост со своими первыми эмоциями от «Стад не Франс», который разлетелся по всему интернету. На нем она чуть не плакала от счастья. А в пятницу, 3 августа, ей предстояло обращать на себя внимание уже на беговой дорожке в смешанной эстафете 4х400 метров.

Этот старт стал дебютным для Шмидт на Играх. В Токио она находилась в заявке немецкой сборной, но просидела все Игры в Олимпийской деревне, так и не выйдя на старт. В расстроенных чувствах одна из самых раскрученных в соцсетях спортсменок мира заявила о завершении карьеры. Однако затем передумала и решила дотерпеть до Парижа-2024. Как оказалось — не зря.

Алиса Шмидт и Жан Пауль Бредау. Фото Global Look Press

Не все шло гладко накануне старта

Однако блеснуть немецкой команде вместе с Алисой не удалось. Во втором забеге квалификации квартет, состоявший из Поля Бредау, Мануэля Сандерса, Шмидт и Эйлин Демес, занял лишь седьмое место, уступив Великобритании, финишировавшей первой, больше пяти секунд.

После забега спортсмены, конечно же, были недовольны своим результатом. И в первую очередь сокрушался Бредау, который на первом этапе передал эстафетную палочку последним. Как ни пытались далее его коллеги исправить ситуацию, все оказалось напрасно. По словам немца, у него закончились силы после 300 метров дистанции.

«Было ощущение, что я выдохся на последней прямой. Не все шло гладко накануне старта. В результате просто не смог нормально пробежать», — отметил легкоатлет.

При этом он подчеркнул, что в сборной были приняты решения, которые далеко не все спортсмены одобрили. Однако что конкретно он имел в виду, уточнять не стал.

«Именно поэтому мы сегодня вышли на дорожку. Даже если другие видят это по-другому, я вижу это так. Мы — команда, но мы не действовали как команда», — сказал Бредау.

Алиса Шмидт. Фото Global Look Press

Думали, что можем выступить гораздо лучше

Такое же мнение было и у любимицы болельщиков — Шмидт. По ее словам, внутри эстафетной четверки еще до старта возникли разногласия.

«Мы — команда, мы должны держаться вместе. Мы должны доверять тому, что решают тренеры. А затем быть морально готовыми к этому. Мы тренировались три года, чтобы попасть на Олимпиаду. И если ты оказался здесь, но не полностью готов к эстафете, должен сказать — мне это трудно. Получился сложный забег. Мы думали, что можем выступить гораздо лучше, и мы способны на большее. Сложно, когда мы отстаем с самого начала. Я очень старалась, но бежать сзади было тяжело», — объяснила Шмидт.

Впереди у сборной Германии еще две эстафеты 4х400 метров — мужская и женская. Однако увидят ли зрители еще раз Шмидт, будет решать тренерский штаб сборной Германии.