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Париж-2024

Сегодня, 17:00

Олимпиец из Конго отстранен из-за допинга. В Париже он выступал в легкой атлетике

Спринтер из Конго отстранен из-за проваленной допинг-пробы на Олимпиаде
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Доминик Ласкони Муламба.
Фото Getty Images
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Спринтер Доминик Ласкони Муламба — не первый, и видимо, не последний отстраненный участник Олимпиады.

Международное агентство по тестированию (ITA) отстранило очередного спортсмена из-за проваленной допинг-пробы на Олимпиаде. 11 августа, в заключительный день Игр, о бане уведомили конголезского легкоатлета Доминика Ласкони Муламба, который в Париже участвовал в забеге на 100 метров.

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Агентство протестировало спортсмена в воскресенье 4 августа — на следующий день после его выступления на Олимпиаде. Через неделю легкоатлету сообщили, что он провалил допинг-контроль: в его пробе обнаружили запрещенный станозолол — анаболический стероид. Препарат широко использовался спортсменами, несмотря на запрет. Его находили в анализах бегуна Бена Джонсона в 1988 году и множества других атлетов.

«Образец, взятый у спортсмена, выявил аномальный результат анализа на метаболит станозолола, — говорится в заявлении Международного агентства по тестированию. — Спортсмен был проинформирован об этом и временно отстранен от участия до тех пор, пока вопрос не будет решен в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом и антидопинговыми правилами МОК, применимыми к Олимпийским играм 2024 года в Париже».

Фото Getty Images

У Доминика есть право на апелляцию. Он может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде, а также запросить вскрытие пробы Б. Ранее 22-летний спортсмен никогда не был уличен в применении запрещенных веществ.

Использование старинного допинга не помогло Ласкони Муламба добиться хороших результатов в Париже. Он вылетел из турнира спринтеров уже после первого раунда — прибежал седьмым в своем забеге со временем 10,54 секунды при персональном рекорде 10,16, который он установил в мае этого года.

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Это уже не первый случай с отстранением спортсменов из-за допинга на этой Олимпиаде. Ранее забанили дзюдоистов из Ирака и Афганистана Сехена Седжада и Мохаммада Самим Файзада, и боксершу из Нигерии Синтию Огунсемилоре. Также французские антидопинговые службы провели обыск в олимпийской деревне у алжирского легкоатлета Джамеля Седжати и его тренера Амара Бенида.

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