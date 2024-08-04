Развязка женской стометровки: ямайскую легенду не пустили в зону разминки, а чемпионка выиграла первую медаль в истории своей страны

Жюльен Альфред принесла золото крошечной Сент-Люсии с населением 180 тысяч человек.

Олимпийские игры. Женщины. 100 метров. Финал

1. Жульен Альфред (Сент-Люсия) — 10.72

2. Шакари Ричардсон (США) — 10.87

3. Мелисса Джефферсон (США) — 10.92

3 августа на Олимпиаде в Париже прошли полуфиналы и финал женского спринта — 100 метров. Состязание принесло две неожиданности: одна из главных фавориток Шелли-Энн Фрейзер-Прайс столкнулась с недопуском в зону разминки и снялась, а чемпионкой стала представительница крохотного государства из Карибского бассейна.

Жюльен Альфред. Фото Global Look Press

Фрейзер-Прайс брала медали в забеге на 100 метров на четырех последних Олимпиадах. В 2008-м и 2012-м представительница Ямайки забрала золото, далее — бронзу и серебро в 2016-м и 2020-м соответственно. Предстоящий забег должен был стать последним актом олимпийской карьеры бегуньи, которой в декабре исполнится 38 лет. Перед Парижем она объявила, что это ее заключительные Игры.

Однако Фрейзер-Прайс, которую даже в солидном возрасте приписывали к фаворитам, неожиданно снялась с соревнований. Спринтерша сослалась на травму, полученную во время разминки, — из-за нее девушка не вышла на полуфинальный забег.

При этом по приезде на арену у Шелли-Энн возникли сложности с доступом в разминочную зону. Туда ее не пускали сотрудники безопасности, ссылаясь на официальные правила. Согласно им, право на вход имеют атлеты, которые прибыли на командном автобусе, а Фрейзер-Прайс добиралась до арены самостоятельно.

В итоге последние Игры ямайской бегуньи точно остались без индивидуальных медалей. Надежда остается на эстафету 4x100 — она пройдет 8 августа: на прошлой Олимпиаде золото в этой дисциплине завоевали как раз девушки с Ямайки.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Фото Global Look Press

В отсутствие Фрейзер-Прайс победитель в женской стометровке оказался очень неожиданным. Первой с результатом 10.72 стала Жюльен Альфред из Сент-Люсии — крошечной страны, расположенной на Карибских островах. Ее население — 180 тысяч человек. Золото Альфред — в принципе первая олимпийская медаль в истории государства.

Второй в финале была главная фаворитка — Ша'Карри Ричардсон из США. На чемпионате мира по легкой атлетике в 2023 году она завоевала на этой дистанции золото, но в Париже отстала от Альфред на 0.15 секунды. Третье место заняла другая американка Мелисса Джефферсон, ее время — 10.92.