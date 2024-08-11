Обыски в Олимпийской деревне. Алжирского призера Игр подозревают в употреблении допинга

Джамель Седжати — бронзовый призер в беге на 800 метров.

В четверг, 8 августа, в Олимпийской деревне прошли обыски. Французские антидопинговые службы совместно с представителями Центрального управления по борьбе с атаками на окружающую среду и здоровье населения (OCLAESP) прибыли на место в рамках расследования, начатого прокуратурой Парижа. Об этом сообщило французское издание L'Еquipe.

По информации источника, объектами расследования стали алжирский легкоатлет Джамель Седжати и его тренер Амар Бенид. Это первое антидопинговое дело на Олимпиаде-2024. Прокуратура Парижа пока не дала никаких комментариев, так же как и оргкомитет Игр, Французское антидопинговое агентство (AFLD), Международное агентство тестирования (ITA) и Подразделение по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Сам 25-летний алжирец уже после обысков завоевал бронзовую медаль в забеге на 800 метров — соревнования состоялись 10 августа. На пресс-конференции его спросили по поводу расследования.

«Ничего важного не произошло, — рассказал Седжати. — Это вещи, с которыми могут столкнуться спортсмены. Слава богу, это было лишь небольшое неудобство, мне удалось быстро вернуться к нормальной жизни».

Фото AFP

Легкоатлета поддержал Олимпийский комитет Алжира. «Выражаем глубокое возмущение этими злонамеренными попытками, направленными на запятнание имиджа одного из наших спортсменов. Все возможные правовые меры были немедленно приняты для его защиты. Мы подтверждаем нашу полную поддержку Джамелю Седжати и всем нашим атлетам, которые с честью и гордостью представляют Алжир на международной арене», — говорится в заявлении организации.

При этом французские медиа со ссылкой на источники, близкие к расследованию, утверждают, что центральной фигурой дела является именно тренер Бенид. Амар пока не дал никаких комментариев. Седжати до бронзы Олимпиады становился вторым на чемпионате мира 2022 года, а в финале следующего ЧМ был дисквалифицирован.

Это уже не первое допинговое расследование в отношении представителей Алжира. В 2016 году ФИФА дисквалифицировала трех футболистов на четыре года за употребление запрещенных веществ — в их пробах обнаружили кокаин и метилгексанамин. А несколько игроков из 1980-х — Мохаммед Касси Аль Саид, Мохаммед Шоаиб, Салех Ларбас, Джамаль Манад и Так Бен Савлах — подозревали, что им давали допинг, не вводя спортсменов в курс дела, что, как они утверждают, стало причиной психических расстройств у их детей.