Щербенев назвал новичка ЦСКА Аврамовича открытием Олимпиады

Разыгрывающий «Зенита» и сборной России Александр Щербенев поделился с «СЭ» впечатлениями от недавнего олимпийского баскетбольного турнира и предположил, как бы выглядела на нем команда Зорана Лукича.

«Мне понравилась американская эпопея, как они непросто шли к своему золоту, — сказал Щербенев. — Великолепная игра Сербии, да и вообще баскетбол высокого уровня, одно удовольствие смотреть. Я молодой игрок, могу многому научиться, смотря на такие матчи. Если говорить о тех, кто удивил, то очень солидный турнир провел Алекса Аврамович, который теперь будет играть за ЦСКА. А MVP — либо Никола Йокич, либо Стеф Карри. Как бы выступила сборная России? На самом деле, сложный вопрос. Если бы мы попали на Олимпиаду, у нас был бы другой состав, больше опытных игроков. И готовились по-другому. Так что мы бы дали бой, но соперничать с грандами, конечно, было бы очень трудно».

Американцы выиграли титул в Париже, в финале победив сборную Франции. Бронза досталась Сербии.