«Золото Олимпиады надо забрать и вручить настоящей женщине». В мире в шоке от результатов обследований Хелиф

А Трамп упоминает алжирку в предвыборном ролике.

Французское издание Le Correspondent накануне опубликовало громкое расследование, согласно которому олимпийская чемпионка-2024 алжирка Иман Хелиф действительно биологически является мужчиной. Медицинские заключения свидетельствуют, что у боксерши выявлено наличие тестикул и микропениса. Реакция мировой общественности на новость не заставила себя ждать.

«Золото Олимпиады надо забрать»

В первую очередь отреагировали те специалисты, кто громко выступал против участия Хелиф в Играх в Париже еще в августе, когда скандал вокруг интерсекс-девушек только начинался. Так, популярный британский журналист и телеведущий Пирс Морган потребовал лишить алжирку звания олимпийской чемпионки.

«Подтверждение того, о чем некоторые из нас говорили еще тогда: Хелиф — биологический мужчина. Золотую медаль Игр следует забрать и вручить лучшей боксерше — настоящей женщине», — написал он в своих соцсетях.

Боксер Энцо Маккаринелли раскритиковал фанатов, которые в августе ему не верили. Спортсмен также был на стороне тех, кто был против участия Хелиф в женском турнире.

«Ну что, вы все еще не можете в это поверить? Человек, который выглядит как мужчина и дерется как мужчина, на самом деле мужчина. Количество придурков, которые критиковали меня и других, кто пытался защитить право женщин на участие в честных соревнованиях, было безумным», — говорится в его посте.

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова вспомнила об иске Хелиф к писательнице Джоан Роулинг. Автор книг о Гарри Поттере, как и бизнесмен Илон Маск, ранее утверждала, что алжирка является мужчиной и не должна соревноваться с женщинами.

«Иман все еще судится с Дж. К. Роулинг? Удачи с этим иском. Она, возможно, и воспитывалась как женщина, но Иман — биологический мужчина, и ей не должны были разрешить боксировать на Олимпиаде», — сказала Навратилова подписчикам.

Не стала молчать и сама писательница: «Я не знаю, насколько яснее я могу высказаться по этому поводу, потому что я уже говорила это несколько раз. Если точное описание секса или отстаивание его важности и реальности является уголовным преступлением, я готова сесть в тюрьму», — написала Роулинг.

Предвыборный ролик Трампа

Практически одновременно с публикаций обследования Хелиф в США появился предвыборный ролик кандидата в президенты Дональда Трампа, в котором присутствует упоминание интерсекс-боксерши. Таким образом политик критикует администрацию Джо Байдена — Камалы Харрис.

«Четыре года назад мы свернули не туда и потеряли свою цель, мы потеряли силу, которая делает американцев такими, какие мы есть, — произносит голос за кадром. — Если мы осмеливались говорить правду, это называлось языком ненависти, а наши ценности объявлялись постыдными. Вот тогда все, что нас волновало, рухнуло. Мы отказались от нашей границы, наших зарплат и нашей храбрости, наш патриотизм называли токсичным. Мужчины могли избивать женщин и выигрывать медали».

В этот момент в кадре появляется Хелиф, которая празднует свою победу на ринге на Олимпийских играх.

Ранее Трамп открыто высказывался по вопросу гендерных ограничений в женском спорте и упоминал имя алжирки во время интервью в подкасте The Undertaker. «Это унизительно для них. Женщины должны соревноваться с женщинами. Несправедливо», — говорил он.

Также политик неоднократно возмущался из-за скандальной истории с Хелиф на Олимпийских играх на своих митингах.

В Алжире уверены, что это все фейк

Впрочем, далеко не все верят в опубликованные изданием Le Correspondent данные. В Алжире фанаты спортсменки уверены, что все это фейк и очередная незаслуженная волна нападок на боксершу. Ее активно защищают в социальных сетях.

Напомним, Хелиф, в 2023 году отстраненная IBA от участия в чемпионате мира из-за гендерного теста, через год выступила на Олимпиаде в Париже и завоевала там золото. В МОК посчитали, что для отбора на Игры никаких дополнительных исследований не требуется, и алжирка благодаря этому была допущена до женского турнира по боксу.