«Во второй раз на Олимпиаде судьи прибивают меня». Грузинский саблист разнес арбитра после обидного поражения

Сандро Базадзе уступил в 1/8 финала египтянину Мохамеду Амеру и остался недоволен судейством.

Грузинский саблист Сандро Базадзе отправлялся на Олимпиаду в Париж одним из фаворитов соревнований. Спортсмен не так давно возглавлял мировой рейтинг FIE, становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Однако французские Игры завершились для Сандро неожиданно быстро. В 1/8 финала грузин уступил египтянину Мохамеду Амеру со счетом 14:15.

Я попросил ее объяснить, а она отвернулась и ушла

После завершения поединка, большую часть которого соперник Сандро вел в счете, саблист раскритиковал судью из Испании Ванессу Чишон. Базадзе считал, что нанес решающий удар раньше соперника, однако арбитр после видеопросмотра засчитала очко Амеру. Сандро продолжил высказывать недовольство судейством после объявления решения и жестко высказался об арбитре в общении с прессой.

— Во второй раз, как и в Токио, судьи прибивают меня. На прошлых Играх они разрушили мою жизнь, из-за этого я почти завершил карьеру. И вот это случается снова, — заявил на эмоциях Сандро Базадзе.

На Олимпиаде в Токио грузинский саблист уступил в полуфинале будущему олимпийскому чемпиону Арону Силадьи. В итоге Базадзе занял только четвертое место, а на Играх в Париже вовсе сошел с дистанции в 1/8 финала.

— Моя карьера закончена. Как я могу вернуться, когда судьи все время разрушают мою карьеру? Она (судья. — Прим. «СЭ») пошла и проверила видео. Я готовился к этому 21 год, а она относится ко мне, будто я никто. Когда я попросил ее объяснить, она отвернулась и ушла. Олимпийские игры... справедливость, где же справедливость? Я не знаю, но я точно не оставлю это просто так. Клянусь своими сыновьями, я что-то придумаю, — цитирует Базадзе Daily Mail.

Фото Reuters

Драма в финале

Sputnik Грузия сообщил о том, что Федерация фехтования Грузии направила жалобу в Международную федерацию фехтования на судейство в поединке Базадзе. Впрочем, шансов на то, что результат будет пересмотрен, никаких.

Обидчик Сандро вылетел в четвертьфинале от итальянца Луиджи Самеле, который завершил турнир на третьем месте. В финал среди мужчин-саблистов прошли О Сан Ук из Южной Кореи и представитель Туниса Фарес Фержани. Поединок за золото запомнился отдельной драмой. Сан Ук вел со счетом 14:5, но матч затянулся. Соперник начал сокращать отставание, однако южнокореец все-таки победил (15:11), став первым олимпийским чемпионом по сабле среди мужчин в одиночном разряде в истории своей страны.