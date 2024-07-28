Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Фехтование

Париж-2024

Сегодня, 19:15

«Во второй раз на Олимпиаде судьи прибивают меня». Грузинский саблист разнес арбитра после обидного поражения

Грузинский саблист раскритиковал арбитра после обидного поражения
Михаил Скрыль
Корреспондент
Сандро Базадзе.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Сандро Базадзе уступил в 1/8 финала египтянину Мохамеду Амеру и остался недоволен судейством.

Грузинский саблист Сандро Базадзе отправлялся на Олимпиаду в Париж одним из фаворитов соревнований. Спортсмен не так давно возглавлял мировой рейтинг FIE, становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Однако французские Игры завершились для Сандро неожиданно быстро. В 1/8 финала грузин уступил египтянину Мохамеду Амеру со счетом 14:15.

Я попросил ее объяснить, а она отвернулась и ушла

После завершения поединка, большую часть которого соперник Сандро вел в счете, саблист раскритиковал судью из Испании Ванессу Чишон. Базадзе считал, что нанес решающий удар раньше соперника, однако арбитр после видеопросмотра засчитала очко Амеру. Сандро продолжил высказывать недовольство судейством после объявления решения и жестко высказался об арбитре в общении с прессой.

Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Роман Сафиуллин. Олимпиада 2024: Мирра Андреева проиграла, матчи Надаля и Сафиуллина. Онлайн-трансляция 28 июля

— Во второй раз, как и в Токио, судьи прибивают меня. На прошлых Играх они разрушили мою жизнь, из-за этого я почти завершил карьеру. И вот это случается снова, — заявил на эмоциях Сандро Базадзе.

На Олимпиаде в Токио грузинский саблист уступил в полуфинале будущему олимпийскому чемпиону Арону Силадьи. В итоге Базадзе занял только четвертое место, а на Играх в Париже вовсе сошел с дистанции в 1/8 финала.

— Моя карьера закончена. Как я могу вернуться, когда судьи все время разрушают мою карьеру? Она (судья. — Прим. «СЭ») пошла и проверила видео. Я готовился к этому 21 год, а она относится ко мне, будто я никто. Когда я попросил ее объяснить, она отвернулась и ушла. Олимпийские игры... справедливость, где же справедливость? Я не знаю, но я точно не оставлю это просто так. Клянусь своими сыновьями, я что-то придумаю, — цитирует Базадзе Daily Mail.

Фото Reuters

Драма в финале

Sputnik Грузия сообщил о том, что Федерация фехтования Грузии направила жалобу в Международную федерацию фехтования на судейство в поединке Базадзе. Впрочем, шансов на то, что результат будет пересмотрен, никаких.

Александр Бублик. «Организаторам все равно, для них главное, чтобы мы вышли». Теннисисты жалуются на олимпийский турнир

Обидчик Сандро вылетел в четвертьфинале от итальянца Луиджи Самеле, который завершил турнир на третьем месте. В финал среди мужчин-саблистов прошли О Сан Ук из Южной Кореи и представитель Туниса Фарес Фержани. Поединок за золото запомнился отдельной драмой. Сан Ук вел со счетом 14:5, но матч затянулся. Соперник начал сокращать отставание, однако южнокореец все-таки победил (15:11), став первым олимпийским чемпионом по сабле среди мужчин в одиночном разряде в истории своей страны.

Фехтование
Олимпиада
Обсудить
Читайте также
Грузинский саблист раскритиковал арбитра после обидного поражения
Южный Судан начал олимпийский турнир по баскетболу с победы
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Франция рискует медалью Олимпиады-2024. Виной фехтовальщица, которая оправдала допинг сексом