Сборные Доминиканской Республики и Узбекистана сыграют в матче группы С футбольного турнира в рамках Олимпийских игр-2024 во вторник, 30 июля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня. Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России федеральные телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Трансляцию игры Доминиканская Республика — Узбекистан бесплатно смотрите на официальном сайте МОК по регистрации.

Олимпийский футбольный турнир стартовал 24 июля и завершится 9 августа. Групповой этап пройдет с 24 по 30 июля, матчи четвертьфинала — 2 августа, полуфинала — 5 августа. Игра за 3-е место запланирована на 8 августа, финал — на 9 августа.