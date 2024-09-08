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Современное пятиборье

Париж-2024

Сегодня, 09:39

Олимпийский чемпион в пятиборье из Египта признался, что ждет возвращения России на Игры

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Олимпийский чемпион в современном пятиборье Ахмед Эльгенди заявил, что ему не хватает россиян на Олимпийских играх, и выразил надежду на их возвращение.

7 сентября египтянин выступил на соревнованиях Кубка союзного государства, проходившего в Москве, но не сумел завоевать наград.

«Я не люблю разговаривать о политике, но я хочу, чтобы российские спортсмены выступали на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. Нам не хватало их последние три года, поэтому я надеюсь, что они будут участвовать в следующих Олимпиадах.

Я приехал в Россию уже в четвертый раз, мне очень нравится эта страна и то, как проводятся здесь соревнования. Я сразу согласился на предложение организаторов приехать на турнир в Москву», — цитирует Эльгенди ТАСС.

24-летний спортсмен также является обладателем серебряной медали Игр в Токио-2020, победителем и дважды бронзовым призером чемпионатов мира.

Источник: ТАСС
Олимпиада

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