Олимпийский чемпион в пятиборье из Египта признался, что ждет возвращения России на Игры

Олимпийский чемпион в современном пятиборье Ахмед Эльгенди заявил, что ему не хватает россиян на Олимпийских играх, и выразил надежду на их возвращение.

7 сентября египтянин выступил на соревнованиях Кубка союзного государства, проходившего в Москве, но не сумел завоевать наград.

«Я не люблю разговаривать о политике, но я хочу, чтобы российские спортсмены выступали на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. Нам не хватало их последние три года, поэтому я надеюсь, что они будут участвовать в следующих Олимпиадах.

Я приехал в Россию уже в четвертый раз, мне очень нравится эта страна и то, как проводятся здесь соревнования. Я сразу согласился на предложение организаторов приехать на турнир в Москву», — цитирует Эльгенди ТАСС.

24-летний спортсмен также является обладателем серебряной медали Игр в Токио-2020, победителем и дважды бронзовым призером чемпионатов мира.